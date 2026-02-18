Logo
Opasna prevara ne staje: Ako vam stigne ova poruka, nikako ne otvarajte

Опасна превара не стаје: Ако вам стигне ова порука, никако не отварајте
Prije otprilike nedelju dana građane Srbije je uznemirila SMS prevara koja nije baš podsjećala na neke ranije koje su jasnije imale prikazane naznake obmane. Ljudi su se masovno žalili, ali poruke i dalje stižu.

Naime, u kratkom tekstu traži se da se glasa za djevojku po imenu Marija, ali poruka je pažljivo osmišljena kako bi nekim ljudima zaista mogla delovati validno.

Društvo

Prohodni svi putevi u Hercegovini: Na Čemernu oprez zbog ugaženog snijega

"Pozdrav! Možeš li, molim, dati svoj glas Mariji? Ona je kćerka mojih bliskih prijatelja i ova pobjeda joj mnogo znači", piše u njoj uz url koji i podsjeća na one koji bi stvarno mogli da se koriste za neko glasanje.

Poruka već neko vreme kruži po Srbiji. Ako kliknete na nju, tražiće vam da registrujete telefon.

Apel je za oprez i ne praćenje navedenih koraka jer sve posljedice nisu i dalje otkrivene, a poruka još kruži i stiže građanima Srbije, piše Telegraf.

