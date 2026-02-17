Logo
Poznato u kakvom je stanju Darko Jevtić nakon teške nesreće

Izvor:

Kurir

17.02.2026

13:58

Komentari:

0
Познато у каквом је стању Дарко Јевтић након тешке несреће
Foto: Printscreen/Instagram/tatjanajecemenica

Darko Jevtić je primljen u bolnicu u petak 13. februara uveče, nakon što je bio u teškoj saobraćajnoj nesreći kod petlje Orlovača u pravcu ka Ostružnici.

U saobraćajnoj nesreći je poginula njegova supruga Tatjana Ječmenica.

Затвор

Svijet

Tinejdžeri "iz šale" ubili muškarca

Jevtić je stavljen u indukovanu komu, a kako saznaje "Blic", u utorak je skinut sa aparata za disanje.

Darko diše samostalno, ali je njegove stanje i dalje teško i ozbiljno usljed brojnih povreda koje je zadobio u sudaru sa kamionom.

Tatjana Ječmenica

Darko Jevtić

