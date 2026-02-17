Poznato u kakvom je stanju Darko Jevtić nakon teške nesreće

Darko Jevtić je primljen u bolnicu u petak 13. februara uveče, nakon što je bio u teškoj saobraćajnoj nesreći kod petlje Orlovača u pravcu ka Ostružnici.

U saobraćajnoj nesreći je poginula njegova supruga Tatjana Ječmenica.

Jevtić je stavljen u indukovanu komu, a kako saznaje "Blic", u utorak je skinut sa aparata za disanje.

Darko diše samostalno, ali je njegove stanje i dalje teško i ozbiljno usljed brojnih povreda koje je zadobio u sudaru sa kamionom.