Logo
Large banner

Pronađena nestala djevojčica (14): Nakon osam dana potrage pronašla je policija

Izvor:

Blic

16.02.2026

17:14

Komentari:

1
Д‌јевојчица А. И. (14) из Пожаревца која је нестала је у нед‌јељу, 8. фебруара, пронађена је и враћена мајци након неколико дана потраге.
Foto: Društvene mreže

D‌jevojčica A. I. (14) iz Požarevca koja je nestala je u ned‌jelju, 8. februara, pronađena je i vraćena majci nakon nekoliko dana potrage.

Nestala d‌jevojčica A. I. pronađena je u Beogradu.

Naime, policija je, nakon što je majka prijavila nestanak, pokrenula potragu za d‌jetetom, a pronađena je u beogradskom naselju Batajnica.

Ona je vraćena u porodičnu kuću kod majke, nakon čega će policija obaviti razgovor sa njom, kao i centar za socijalni rad.

Oglasila se majka: “Zvala sam je, bila je nedostupna”

Podsjetimo, majka se odmah nakon nestanka kćerke oglasila za medije uz bojazan da se njenom d‌jetetu nije dogodilo nešto loše.

– Ona se neko vrijeme dopisivala sa, navodno, d‌jevojčicom iz Smedereva, koju nikada ranije nije upoznala.

– Jednom me je i pitala da li može da se vidi sa njom, tj. da ona dođe kod nas, ali nisam to dozvolila, jer sam bila sumnjičava oko toga da nekome daje svoju adresu. Razumjela me je, rekla je: “Dobro, mama” i na tome se završilo, ali je nastavila da se dopisuje sa njom – otkrila je ona, a potom se vratila na veče kada je shvatila da nešto nije u redu.

“Uvijek je poštovala dogovor”

– Mi imamo dogovor da se u devet uveče vrata zaključavaju. Tako sam joj i u ned‌jelju rekla da se vrati do 21 sat. Uvijek je poštovala dogovor, kada sam vid‌jela da je nema, krenula sam da je zovem, ali već je bila nedostupna. Zvala sam je i prije toga jednom, jer mi je bilo čudno što mi se ni jednom nije javila tokom boravka u gradu, ni tada nije bila dostupna, ali nisam paničila – kaže majka, prenosi Blic.

Podijeli:

Tagovi :

potraga

Djevojčica

Požarevac

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Dmitrij Peskov

Svijet

Peskov: Širi spektar tema u Ženevi u odnosu na Abu Dabi

3 h

0
Одбачено повећање старосне границе за пензију на 70 година

Svijet

Odbačeno povećanje starosne granice za penziju na 70 godina

3 h

0
Снијег се не предаје, очекују се нове падавине

Društvo

Snijeg se ne predaje, očekuju se nove padavine

3 h

0
Гранични прелаз Градишка

Društvo

Vozači oprez! Gužve na graničnim prelazima

3 h

0

Više iz rubrike

Двије дјевојке украле аутобус: Одвезле га с паркинга, па оставиле у јарку

Srbija

Dvije djevojke ukrale autobus: Odvezle ga s parkinga, pa ostavile u jarku

4 h

0
Аутопут Милош Велики возе у контрасмеру видео

Srbija

Sulude scene na autoputu: Vozili u kontrasmjeru iz sumanutog razloga

4 h

0
Александар Вучић

Srbija

Vučić: Srpski narod je na Sretenje sreo svoju sudbinu

6 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Srbija

Ljubica i Đorđe kupili kuću za 2.000 evra

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Dijelovi Luvra zatvoreni zbog štrajka

20

01

Rudar razbio Željezničar u Sarajevu

19

53

Alimpijević odredio tim za mečeve protiv Turske: Kalinić ponovo na spisku Srbije

19

38

Vozači oprez, divlji konji preko Romanije!

19

33

Kupiti ili iznajmiti stan?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner