Pronađena nestala djevojčica (14): Nakon osam dana potrage pronašla je policija

D‌jevojčica A. I. (14) iz Požarevca koja je nestala je u ned‌jelju, 8. februara, pronađena je i vraćena majci nakon nekoliko dana potrage.

Nestala d‌jevojčica A. I. pronađena je u Beogradu.

Naime, policija je, nakon što je majka prijavila nestanak, pokrenula potragu za d‌jetetom, a pronađena je u beogradskom naselju Batajnica.

Ona je vraćena u porodičnu kuću kod majke, nakon čega će policija obaviti razgovor sa njom, kao i centar za socijalni rad.

Oglasila se majka: “Zvala sam je, bila je nedostupna”

Podsjetimo, majka se odmah nakon nestanka kćerke oglasila za medije uz bojazan da se njenom d‌jetetu nije dogodilo nešto loše.

– Ona se neko vrijeme dopisivala sa, navodno, d‌jevojčicom iz Smedereva, koju nikada ranije nije upoznala.

– Jednom me je i pitala da li može da se vidi sa njom, tj. da ona dođe kod nas, ali nisam to dozvolila, jer sam bila sumnjičava oko toga da nekome daje svoju adresu. Razumjela me je, rekla je: “Dobro, mama” i na tome se završilo, ali je nastavila da se dopisuje sa njom – otkrila je ona, a potom se vratila na veče kada je shvatila da nešto nije u redu.

“Uvijek je poštovala dogovor”

– Mi imamo dogovor da se u devet uveče vrata zaključavaju. Tako sam joj i u ned‌jelju rekla da se vrati do 21 sat. Uvijek je poštovala dogovor, kada sam vid‌jela da je nema, krenula sam da je zovem, ali već je bila nedostupna. Zvala sam je i prije toga jednom, jer mi je bilo čudno što mi se ni jednom nije javila tokom boravka u gradu, ni tada nije bila dostupna, ali nisam paničila – kaže majka, prenosi Blic.