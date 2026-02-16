Ljubica i Đorđe kupili kuću za 2.000 evra

Ljubica i Đorđe su prije osam mjeseci napustili Beograd kako bi od nule počeli život na selu.

Ljubica i Đorđe našli su kuću za 2.000 evra u selu Sukovo kod Pirota, u zaseoku Čelanovci, mjestu za koje čak ni mnogi Piroćanci ne bi znali tačno gdje se nalazi.

Odluka nije pala preko noći, ali je došla u trenutku kada su shvatili da im je svega dosta: posla, kancelarije, obaveza i rutine.

Preokrenuli život

Tražili su razne krajeve Srbije, razmatrali su Rudnik i Gružu, ali kako kažu, stalno bi se nešto ispriječilo da sprovedu odluku. A onda su slučajno na internetu naletjeli na Sukovo. Kuću su pronašli pomoću komšije i dalje se sve brzo desilo.

"Osjećaj je bio da je to to, i nije prošlo ni desetak dana, spakovali smo stvari i krenuli! Prvobitna želja nam je bila da živimo na Staroj planini, ali eto Bog nas je doveo ovdje, odakle Staru planinu gledamo kao na dlanu", kaže Đorđe.

Kad neko čuje da su kupili kuću i 50 ari placa za svega 2.000 evra, prva reakcija je svima ista: "Nema šanse, fali jedna nula".

Međutim, cijena je bila realna s obzirom na stanje kuće koje bi u startu mnoge odvratilo - nije bilo struje, vode ni kupatila.

Ipak, Ljubica i Đorđe nisu ni tražili sve na gotovo, već su htjeli priliku za novi početak.

Đorđe to objašnjava jednostavno - čovjek shvati da mu zapravo ne treba ni pola onoga što misli da mora da ima.

"Struju i vodu u kući nemamo, ni kupatilo, ali se snalazimo, živimo u jednoj sređenoj sobi. Tad vidiš da čovjeku i nije toliko potreban sav taj komfor ako imaš neki viši cilj... Biće i daće Bog!", kaže Đorđe sa osmijehom.

On priznaje da nije gledao šta kući u kojoj niko nije živio 40 godina fali, nego šta sve može da postane.

"Eto, 21. vijek je, doba interneta i digitalizacije, a ja ću prvi da držim životinje! Prase je već tu, zdravu hranu gajimo za svoje potrebe i prijatelje, a možda nešto i preostane za prodaju. Čovjeku na selu ne treba mnogo kad uzgaja svoje. Ljudi su nekad imali sve svoje, kupovali su samo petrolej i so... Na kući sam uglavnom radio sam, skoro bez majstora, osim krova, za koji sam morao da potražim stručnu pomoć. Želio sam da radim sam da znam da je sve to moje, naše djelo", poručuje mladić.

Đorđe kaže da se u okolini Pirota i dalje može naći dosta povoljnih imanja, posebno ako "čovjek nije izbirljiv i spreman je da radi".

"Ovdje recimo možeš za 5.000-6.000 da kupiš, i za jedno 4.000 da središ! Znači, do 10.000 evra, da bude ko bombona", veli Đorđe i dodaje da su im u blizini čak dve svetinje, dva manastira.

Nije bilo lako

Njegova djevojka Ljubica kaže da je Đorđu još na početku veze rekla da bi voljela život na selu.

Ona je profesorka ruskog jezika i, iako živi u selu, posao nije napustila. Najviše radi onlajn, drži časove i zarađuje, a internet im je postao jednako važan kao i ogrev.

"Prvi dani bili su mješavina smijeha, umora i šoka - dočekala nas je kuća bez prozora, pa smo bukvalno stavljali kartone. Kao da to nije bilo dovoljno, baš tog dana kada smo stigli, u aprilu pao je snijeg, a kamion sa stvarima se zaglavio u blatu i ostao tako danima, dok komšija nije došao da pomogne", kaže ona i dodaje:

"Neko bi plakao, i mi smo, ali ovdje i ne možeš da budeš tužan, da patiš, kad čuješ ptičice... Važno je da smo zdravi i da se slažemo. Želja nam je da imamo veliku porodicu i da živimo jednostavno, ali lijepo", kaže Ljubica.

Đorđe na kraju priče poručuje da žale samo jedno.

"Jedino za čim žalim jeste što nismo ranije probali, ko se dvoumi i premišlja, jednog dana će se kajati što nije probao", kaže Đorđe i dodaje da je to investicija koja nikad neće propasti.

Komšije mislile da su ovdje došli da se kriju

Kako kaže mladi par, u početku su ih mještani gledali sa nevjericom.

Mnogi nisu mogli da shvate da mladi, obrazovani ljudi dolaze u mjesto gdje jedva da ima živih kuća.

"Stariji su mislili da se možda krijemo od nečega, pa čak i da bježimo od zakona. Ali sve to je brzo nestalo, jer su nas komšije prihvatile bolje nego što smo mogli da zamislimo", jasan je Đorđe, koji kaže da mu ne nedostaje ni centar Beograda ni gradski ritam, ali priznaje da mu fale porodica i stari prijatelji, isto kao i Ljubici, prenosi "Informer".