Raste vodostaj rijeka: Na snazi vanredna odbrana od poplava

Izvor:

SRNA

16.02.2026

11:35

Мјерење водостаја ријеке
Foto: ATV BL

Vanredna odbrana od poplava uvedena je u slivu Južne Morave usljed naglog porasta vodostaja Moravice i rijeke Timok, saopšteno je danas iz preduzeća "Srbijavode".

U saopštenju se navodi da je porast vodostaja uzrokovan obilnim padavinama na Kosovu i Metohiji, što je dovelo do naglog dotoka vode u slivu Južne Morave.

"Ekipe nadležnog vodoprivrednog preduzeća iz sistema `Srbijavoda` bile su tokom cijele noći na terenu, obezbjeđivale i nadzirale mjesta na kojima je moglo doći do prodora vode", istakli su iz "Srbijavoda" i dodali da je vanredna odbrana od poplava uvedena juče.

U saopštenju se dodaje da je vrh poplavnog talasa prošao zahvaljujući blagovremenoj reakciji i preventivnim mjerama, ali da ekipe ostaju na terenu dok se očekuje postepeno smirivanje situacije.

Iz preduzeća "Srbijavode" su naveli da je vanredna odbrana od poplava preventivno uvedena i na vodnoj jedinici "Timok-Zaječar" usljed porasta vodostaja Timoka na odbrambenim linijama koje obuhvataju lijevi i desni nasip kod Trnavca, pri čemu se u ovom trenutku ne očekuju prodori vode.

"Sve ekipe predviđene Operativnim planom odbrane od poplava su na terenu i kontinuirano prate razvoj situacije. Građanima se preporučuje da redovno prate informacije nadležnih organa i da se pridržavaju svih uputstava", navedeno je u saopštenju.

