Nesreća za nesrećom: Više povrijeđenih, vozila potpuno smrvljena

Izvor:

ATV

16.02.2026

11:10

Судар Мостар
Foto: Screenshot

U Mostaru se jutros, 16. februara, oko 2.20 dogodila teža saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene tri osobe, potvrdila je za portal "Radiosarajevo.ba" Ilijana Miloš, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova hercegovačko-neretvanskog kantona.

Do nesreće je došlo u mostarskom naselju Bijeli brijeg, kada su se frontalno sudarili Golf i Mercedes.

Kako se saznaje, u nesreći je povrijeđen B.D. (2003), iz putničkog vozila Mercedes. On je zadobio lakše tjelesne povrede.

Експлозија у Бањалуци

Hronika

Isplivale prve fotografije sa mjesta eksplozije u Banjaluci

Teške tjelesne povrede zadobile su osobe koje su se nalazile u Golfu. Povrijeđeni su vozač I.P. (1998), te suvozačica S.Č. (1996). Povrijeđeni su kolima Hitne pomoći prevezeni u Univerzitetsku kliničku bolnicu Mostar, gdje im je ukazana liječnička pomoć.

"Uviđaj je obavljen, a tužilac upoznat", rekla je Miloš za pomenuti portal.

Saobraćajna nesreća

Mostar

