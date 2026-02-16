Automobilom sletio u rijeku: Vozač preminuo nakon višesatne borbe za život

Jedna osoba smrtno je stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na području Kladnja, potvrđeno je iz policijskih izvora.

Prema dostupnim informacijama, vozač je sletio vozilom u rijeku Drinjaču na lokalitetu Starić. Nakon nesreće uslijedila je višesatna borba za njegov život, ali je, nažalost, uprkos naporima spasilačkih i medicinskih ekipa, preminuo.

Na mjesto događaja odmah su upućeni pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice te pripadnici Gorska služba spašavanja, koji su učestvovali u akciji izvlačenja i spasavanja.

Dežurna medicinska ekipa po dolasku je mogla samo da konstatuje smrt stradalog.

Okolnosti koje su dovele do slijetanja vozila u rijeku biće poznate nakon uviđaja i daljnje istrage nadležnih organa.