Automobilom sletio u rijeku: Vozač preminuo nakon višesatne borbe za život

16.02.2026

10:54

Ауто слетио у ријеку Дрињачу
Foto: Crna-hronika

Jedna osoba smrtno je stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na području Kladnja, potvrđeno je iz policijskih izvora.

Prema dostupnim informacijama, vozač je sletio vozilom u rijeku Drinjaču na lokalitetu Starić. Nakon nesreće uslijedila je višesatna borba za njegov život, ali je, nažalost, uprkos naporima spasilačkih i medicinskih ekipa, preminuo.

Полиција Њемачка

Svijet

Viktorija rodila trojke, a onda je ubijena: Djeca plakala po ulici, komšije u šoku

Na mjesto događaja odmah su upućeni pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice te pripadnici Gorska služba spašavanja, koji su učestvovali u akciji izvlačenja i spasavanja.

Dežurna medicinska ekipa po dolasku je mogla samo da konstatuje smrt stradalog.

трамвај сарајево

Hronika

Tramvaj smrti prošle godine isključen čak 50 puta iz saobraćaja

Okolnosti koje su dovele do slijetanja vozila u rijeku biće poznate nakon uviđaja i daljnje istrage nadležnih organa.

Tuzlanski kanton

sletio automobilom

