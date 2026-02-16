Logo
Priveden direktor RMU ''Banovići''

Расим Достовић
Foto: Screenshot

Po naredbi Vrhovnog suda FBiH, uz nadzor POSKOK-a, MUP Tuzlanskog kantona priveo je generalnog direktora Rudnika mrkog uglja Banovići Rasima Dostovića.

Sumnja se da je učestvovao u namještanju tendera i da je pogodovao pojedincima u zapošljavanju, odnosno u zloupotrebu službenog položaj.

трамвај сарајево

Hronika

Poznato stanje djevojke povrijeđene u tramvajskoj nesreći

Prilikom pretresa službenih prostorija Dostoviću je oduzet mobilni telefon, saznaje "Istraga".

Nije izdat nalog za njegovo hapšenje.

Vlada FBiH imenovala je Dostovića za generalnog direktora 2023. godine.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Region

Hapšenje više osoba zbog zloupotrebe službenog položaja

On je kadar stranke PDA i nalazio sa na njihovoj listi uoči Opštih izbora 2022. godine.

Dostović je ranije bio delegat SDA u Domu naroda Parlamenta FBiH.

