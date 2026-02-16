Priveden direktor RMU ''Banovići''

Izvor:
Po naredbi Vrhovnog suda FBiH, uz nadzor POSKOK-a, MUP Tuzlanskog kantona priveo je generalnog direktora Rudnika mrkog uglja Banovići Rasima Dostovića.
Sumnja se da je učestvovao u namještanju tendera i da je pogodovao pojedincima u zapošljavanju, odnosno u zloupotrebu službenog položaj.
Prilikom pretresa službenih prostorija Dostoviću je oduzet mobilni telefon, saznaje "Istraga".
Nije izdat nalog za njegovo hapšenje.
Vlada FBiH imenovala je Dostovića za generalnog direktora 2023. godine.
On je kadar stranke PDA i nalazio sa na njihovoj listi uoči Opštih izbora 2022. godine.
Dostović je ranije bio delegat SDA u Domu naroda Parlamenta FBiH.
