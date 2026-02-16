Da li je tragedija u Sarajevu mogla biti spriječena?

Elmin Plećan, advokat GRAS-ovog vozača tramvaja Adnana Kasapovića, iznio je tvrdnje na koje su mu, kako kaže, ukazali vozači ovog preduzeća nakon prošlosedmične teške saobraćajne nesreće u Sarajevu. tvrdi da su mu dostavili evidenciju koja se odnosi na tramvaj na liniji 1 Željeznička stanica – Baščaršija, koji je 12. februara iskliznuo iz šina na raskrsnici kod Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

"To je informacija od vozača koji su mi dali evidenciju za to vozilo. Pokazali su mi da je taj tramvaj prošle godine 50 puta isključen iz vožnje. Vidio sam tu evidenciju i ona postoji u GRAS-u. To preduzeće mora imati svaku evidenciju za svako vozilo, uključujući kada se pušta u saobraćaj, kada se povlači i kada dolazi do vanrednih isključenja", naglasio je Plećan.

Staro vozilo i česte intervencije

Na pitanje da li je uobičajeno da se jedno vozilo toliko često isključuje iz saobraćaja, Plećan je naveo da su mu vozači objasnili kako je riječ o veoma starom tramvaju.

"Rekli su mi ono što otprilike i znam, a to je da se kod starih vozila dešavaju takozvane "zalijepljene vožnje". U takvim situacijama tramvaj se ugasi, a zatim ponovo vraća u saobraćaj. Ne znam na koji način se vrše popravke", rekao je on.

Vozač pušten iz pritvora

Podsjećamo, Adnan Kasapović upravljao je tramvajem koji je iskliznuo iz šina, kada je smrtno stradao 23-godišnji student Erdoan Morankić iz Brčkog, dok su četiri osobe povrijeđene.

Među povrijeđenima je i sedamnaestogodišnja Ela Jovanović, koja je zadobila teške povrede. Kasapović je trenutno jedini osumnjičeni u ovom slučaju, a juče je pušten iz pritvora.