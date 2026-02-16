ATV na mjestu eksplozije u Banjaluci - VIDEO

Izvor:
Između Autobuske stanice i Pošte u Banjaluci jutros je odjeknula eksplozija automobila, u kojem je pronađeno tijelo muškarca.
Policija je prijavu dobila nešto poslije devet sati, nakon čega su patrole izašle na mjesto događaja.
U toku je uviđaj na terenu, a prema nezvaničnim informacijama riječ je o samoubistvu.
"Na lice mjesta izašli su policijski službenici koji su potvrdili navode prijave i u vozilu pronašli beživotno tijelo", rečeno je za ATV iz banjalučke policije.
