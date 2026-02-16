Poznata fabrika zatvara svoje pogone, najavljeno 500 otkaza

Njemački proizvođač viljuškara i logističke opreme Jungajnrih AG potvrdio je da će do kraja marta 2027. zatvoriti proizvodnju u svom pogonu u Lineburgu.

Oko 160 radnika u samom Lineburgu ostaće bez posla, a ukupno će u Njemačkoj biti ukinuto približno 500 radnih mjesta. Globalni plan restrukturiranja kompanije predviđa, međutim, smanjenje oko 1.000 pozicija širom svijeta.

Vijest su objavili njemački mediji, među njima Hamburger Abendblat, koji piše da je riječ o jednom od najdužih sindikalnih štrajkova u Donjoj Saksoniji posljednjih godina. U središtu svega je neprijatno pitanje: kako objasniti zatvaranje pogona u trenutku kada kompanija ostvaruje stotine miliona evra dobiti?

Dobiti postoji, ali strategija se mijenja

Prema zvaničnim finansijskim rezultatima, Jungajnrih je 2024. godine ostvario dobit od oko 289 miliona evra uz prihod od približno 5,4 milijarde evra. To definitivno nisu brojke kompanije na ivici opstanka.

U razgovoru za Di Velt iz uprave su poručili da je zatvaranje dio dugoročne strategije povećanja konkurentnosti i pojednostavljenja struktura. Cilj je, kako navode, do 2030. povećati prihode na 10 milijardi evra.

Drugim riječima, u restrukturiranje kompanije ide se upravo dok je još snažna, a ne pod pritiskom gubitaka. Uprava smatra da je upravo to odgovoran potez u industriji pod sve jačim globalnim pritiscima.

Međutim, za radnike u Lineburgu ta je logika teško prihvatljiva. Proizvodni pogon štrajkovao je više od 80 dana. Sindikat IG Metal oštro je reagovao, tvrdeći da se ne radi o spasavanju posrnule kompanije, već o gašenju profitabilne proizvodnje.

U izjavama za t-online sindikalni predstavnici upozorili su da se ovde ruši dugogodišnje pravilo njemačkog industrijskog modela – da stabilna dobit i produktivnost znače i relativnu sigurnost radnih mesta. Odluka je u ranijim istupima čak opisana kao "tabubruch", odnosno kršenje industrijskog tabua.

Za mnoge radnike to je egzistencijalno pitanje, ali i simbolična poruka: ako se i profitabilni pogoni zatvaraju, gde je onda granica sigurnosti?

Dogovor postignut, ali nezadovoljstvo ostaje

Nakon višednevnih pregovora uprave, radničkog savjeta i sindikata postignut je kolektivni sporazum. Prema zvaničnom saopštenju kompanije, dogovoren je socijalni plan koji uključuje otpremnine i osnivanje transfernog društva koje će pogođenim radnicima pomagati u prekvalifikaciji i pronalaženju novog zaposlenja.

Uprava to naziva socijalno odgovornim rešenjem u zahtevnom okruženju. Sindikat priznaje da su uslovi poboljšani u odnosu na početne predloge, ali i dalje smatra da zatvaranje nije bilo nužno.

U pozadini svega stoji snažan pritisak globalne konkurencije, posebno azijskih proizvođača koji nude jeftiniju opremu i agresivnije ulaze na evropsko tržište. Njemačka industrija posljednjih godina suočena je s višim troškovima energije, sporijim rastom i slabljenjem izvozne dinamike.

Jungajnrih nije izolovan slučaj. Međutim, ovaj potez od‌jekuje jer pokazuje drugačiju logiku korporativnog upravljanja: restrukturiranje više nije rezervisano za krizne situacije, već postaje alat za povećanje profitnih marži i prilagođavanje dugoročnim ciljevima.

Time se menja i percepcija sigurnosti u njemačkom industrijskom modelu. Tradicionalni društveni ugovor između kapitala i rada – stabilnost u zamjenu za produktivnost – očigledno se redefiniše.

U Lineburgu će se proizvodnja gasiti postepeno do 2027. godine. Do tada će trajati i tranzicija radnika u nove sisteme zapošljavanja. Međutim, pitanje koje ostaje otvoreno mnogo je šire: ako ni dobit od gotovo 300 miliona evra nije dovoljna da sačuva fabriku, šta danas uopšte jeste, piše Jutarnji.