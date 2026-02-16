Zašto nije preporučljivo nositi novu odjeću prije pranja?

Stručnjaci za tekstil pojasnili su da je novu odjeću potrebno oprati prije nošenja, posebno ako se radi o komadima odjeće koji idu direktno na kožu.

"Odjeću perem prije nošenja kako bih uklonila hemikalije od obrade, višak boje i prljavštinu nastalu rukovanjem tokom proizvodnje. Tekstil i odjeća prolaze kroz mnoge ruke, često u više različitih zemalja", navela je stručnjakinja za tekstil Francis Cosen.

Uz to, ona dodaje da tekstilni proizvodi mogu sadržati ostatke hemikalija iz procesa proizvodnje, kao i skrob koji se koristi da bi odjeća zadržala oblik tokom prevoza, pakovanja ili dok stoji u prodavnici.

Ukoliko se odjeća nosi uz kožu i bila je izložena u prodavnici, a ne isporučena direktno iz magazina, postoji rizik od kontaminacije od ljudi koji su je isprobavali i dodirivali. Stručnjaci navode da se bakterije, gljivice i virusi na tkanini mogu zadržati danima, pa čak i sedmicama.

Pranje nove odjeće će ujedno pomoći da omekšate odjeću kako bi bila udobnija i bolje pristajala.

"Prvo pranje će riješiti i problem skupljanja kod pamučne odjeće koja nije označena kao prethodno skupljena", navodi stručnjakinja.

Takođe, ona dodaje da postoje izuzeci kod komada odjeće koji ne idu direktno na kožu ili koji se ne peru jednostavno.

"Ne perem unaprijed odjeću za koju se preporučuje hemijsko čišćenje, a ne brinem se ni oko džempera koji se nose preko košulje", poručila je.

Ako nemate osjetljivu kožu, nošenje neoprane odjeće vam vjerovatno neće stvarati problem. Ipak, postoji mogućnost da hemikalije ili mikrobi na tkanini izazovu iritaciju ili osip, posebno kod osoba sklonih alergijskim reakcijama i drugim kožnim problemima.

Ipak, nije u pitanju samo koža. Ako je odjeća ofarbana, pogotovo tamnim bojama poput onih na farmerkama, boja se može preslikati na vašu kožu, drugu odjeću ili na namještaj. Odjeću tamnih ili jarkih boja, poput farmerki ili crvenih majica, prvih nekoliko puta bi trebalo prati odvojeno ili s odjećom sličnih boja kako bi se smanjio rizik od puštanja boje na ostatak odjeće.