Logo
Large banner

Zašto nije preporučljivo nositi novu odjeću prije pranja?

Izvor:

Agencije

16.02.2026

12:12

Komentari:

0
Зашто није препоручљиво носити нову одјећу прије прања?
Foto: Pixabay

Nošenje potpuno nove odjeće prije pranja nije preporučljiva navika.

Stručnjaci za tekstil pojasnili su da je novu odjeću potrebno oprati prije nošenja, posebno ako se radi o komadima odjeće koji idu direktno na kožu.

Експлозија у Бањалуци

Hronika

Očevidac eksplozije za ATV: Prvo sam mislio da pale kamione Čistoće

"Odjeću perem prije nošenja kako bih uklonila hemikalije od obrade, višak boje i prljavštinu nastalu rukovanjem tokom proizvodnje. Tekstil i odjeća prolaze kroz mnoge ruke, često u više različitih zemalja", navela je stručnjakinja za tekstil Francis Cosen.

Uz to, ona dodaje da tekstilni proizvodi mogu sadržati ostatke hemikalija iz procesa proizvodnje, kao i skrob koji se koristi da bi odjeća zadržala oblik tokom prevoza, pakovanja ili dok stoji u prodavnici.

Ukoliko se odjeća nosi uz kožu i bila je izložena u prodavnici, a ne isporučena direktno iz magazina, postoji rizik od kontaminacije od ljudi koji su je isprobavali i dodirivali. Stručnjaci navode da se bakterije, gljivice i virusi na tkanini mogu zadržati danima, pa čak i sedmicama.

Џефри Епстајн

Svijet

Brat Džefrija Epstina iznio teške optužbe: "Sada znam da je ubijen"

Pranje nove odjeće će ujedno pomoći da omekšate odjeću kako bi bila udobnija i bolje pristajala.

"Prvo pranje će riješiti i problem skupljanja kod pamučne odjeće koja nije označena kao prethodno skupljena", navodi stručnjakinja.

Takođe, ona dodaje da postoje izuzeci kod komada odjeće koji ne idu direktno na kožu ili koji se ne peru jednostavno.

"Ne perem unaprijed odjeću za koju se preporučuje hemijsko čišćenje, a ne brinem se ni oko džempera koji se nose preko košulje", poručila je.

Весна Братић

Region

Uhapšena Vesna Bratić

Ako nemate osjetljivu kožu, nošenje neoprane odjeće vam vjerovatno neće stvarati problem. Ipak, postoji mogućnost da hemikalije ili mikrobi na tkanini izazovu iritaciju ili osip, posebno kod osoba sklonih alergijskim reakcijama i drugim kožnim problemima.

Ipak, nije u pitanju samo koža. Ako je odjeća ofarbana, pogotovo tamnim bojama poput onih na farmerkama, boja se može preslikati na vašu kožu, drugu odjeću ili na namještaj. Odjeću tamnih ili jarkih boja, poput farmerki ili crvenih majica, prvih nekoliko puta bi trebalo prati odvojeno ili s odjećom sličnih boja kako bi se smanjio rizik od puštanja boje na ostatak odjeće.

Podijeli:

Tagovi :

pranje veša

odjeća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дала 460 евра за пуније усне, добила пакао: Стање ми се погоршавало

Zdravlje

Dala 460 evra za punije usne, dobila pakao: Stanje mi se pogoršavalo

1 h

0
Граница

Gradovi i opštine

Pojačana frekvencija vozila na više graničnih prelaza

1 h

0
Пуштен саобраћај код Дервенте, на Романији дивљи коњи излазе на коловоз

Društvo

Pušten saobraćaj kod Dervente, na Romaniji divlji konji izlaze na kolovoz

1 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Srbija

Ljubica i Đorđe kupili kuću za 2.000 evra

1 h

0

Više iz rubrike

Ово никако не држите у новчанику: Навлачи биједу и дугове на врат

Savjeti

Ovo nikako ne držite u novčaniku: Navlači bijedu i dugove na vrat

4 h

0
Руже вам вену послије два дана: Уз ове савјете остаће свјеже много дуже

Savjeti

Ruže vam venu poslije dva dana: Uz ove savjete ostaće svježe mnogo duže

22 h

0
Ово је најгори начин да окачите пешкир

Savjeti

Ovo je najgori način da okačite peškir

1 d

0
Како зауставити кварење киселог купуса?

Savjeti

Kako zaustaviti kvarenje kiselog kupusa?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

18

Ko može dobrovoljno uplaćivati u penziju i zašto se to isplati?

13

11

Najljepša imena za mušku djecu: Vjeruje se da će ih cijeli život pratiti sreća

13

07

Da li ste i sanitarna inspekcija? Ako vidite samo prašinu, nikada se ne vraćajte

13

06

Video zapalio Srbiju: Na koncert odvela bivšu od svog muža

13

06

Rubio poručio Orbanu: Predsjednik Tramp je posvećen vašem uspjehu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner