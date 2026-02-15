Logo
Large banner

Ruže vam venu poslije dva dana: Uz ove savjete ostaće svježe mnogo duže

15.02.2026

15:05

Komentari:

0
Руже вам вену послије два дана: Уз ове савјете остаће свјеже много дуже
Foto: pexels/Irene Ästhetik

Ruže su bezvremenski simbol ljepote, ljubavi i pažnje, ali često razočaraju već poslije dva ili tri dana, kada latice počnu da venu, a stabljike da se povijaju. Ipak, profesionalni cvjećari znaju trikove zahvaljujući kojima ruže u vazi mogu da ostanu sveže, čvrste i mirisne i do 1 dana. Dobra vijest je da većinu tih savjeta možete lako primeniti i kod kuće, bez skupih preparata.

Malo odrežite stabljike ruže tako da stanu u vazu. Odrežite dno stabljike pod uglom od 45 stepeni jer će to pomoći da cvijet apsorbuje više vode.

Uklonite listove i sve braon ili zelene zaštitne latice. Međutim, ostavite trnje na stabljici. Napunite otprilike tri četvrtine vaze mlakom vodom sobne temperature. Nanesite dozu cvjetnog konzervansa. Alternativno, možete ostaviti kašičicu šećera da se rastvori u vodi.

pametni sat

Nauka i tehnologija

Pametni satovi mogu predvidjeti depresiju

Ne ostavljajte vazu blizu radijatora, ventilacionih otvora ili otvorenih prozora koji stvaraju promaju.

Promijenite vodu svakih nekoliko dana. Svaki put kada zamijenite vodu, odrežite još jedan inč stabljike pod uglom od 45 stepeni. Nanesite još jednu dozu cvjetnog konzervansa ili šećera.

Još nekoliko savjeta za ruže u vazi

Najlakši način da pomognete svojim ružama da traju što duže je da ih stavite na pravo mjesto. Teglu sa ružama uvijek stavite na hladno mesto dalje od direktne sunčeve svjetlosti. Ako ostavite vazu na suncu, voda će brže ispariti, skratiti život vašim ružama.

Najvažnija stvar kod svakog rezanog cvijeća je da redovno mijenjate vodu. Ovo održava vaše ruže hidratizovanim, što im pomaže da traju duže. Uvijek koristite mlaku vodu ili vodu sobne temperature jer hladna ili topla voda može šokirati vaše ruže. Ovaj stres uzrokuje da vaše ruže brzo venu.

Kad god promijenite vodu u vazi, važno je i da obrežete stabljiku.

Uvijek odrežite stabljiku pod uglom od 45 stepeni, jer to pomaže vašoj ruži da apsorbuje više vode. Ovako obrezivanje stabljike svaki put kada promijenite vodu pomaže da vaša ruža ostane svježa i zdrava, piše Mondo.

Ako nemate nikakve cvjetne konzervanse, umesto njih možete koristiti šećer. Pustite jednu kašičicu šećera da se rastvori u vodi prije nego što ponovo dodate ruže. Međutim, cvjetni konzervansi ili hrana za cvijeće uvek d‌jeluju bolje od šećera.

Podijeli:

Tagovi :

ruža

Cvijeće

Savjeti

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ово је најгори начин да окачите пешкир

Savjeti

Ovo je najgori način da okačite peškir

4 h

0
Како зауставити кварење киселог купуса?

Savjeti

Kako zaustaviti kvarenje kiselog kupusa?

5 h

0
На којој температури бојлер троши најмање струје?

Savjeti

Na kojoj temperaturi bojler troši najmanje struje?

7 h

0
Један зачин на прозору привлачи богатство: Паре ће се испунити ваш дом

Savjeti

Jedan začin na prozoru privlači bogatstvo: Pare će se ispuniti vaš dom

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

04

Srbi u suzama i strahu zbog otetih crkava i grobova predaka

17

00

Snijeg je pao na Sretenje: Evo šta to znači

16

42

Dvije godine bila zarobljena: Svjedočenje žene koja je preživjela Epstajna

16

41

Vesna rodila osam sinova i kćerku: Žene je pitaju jedno

16

25

Učesnica "Zadruge" daje popust na sajtu za odrasle

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner