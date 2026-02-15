Ruže vam venu poslije dva dana: Uz ove savjete ostaće svježe mnogo duže

Ruže su bezvremenski simbol ljepote, ljubavi i pažnje, ali često razočaraju već poslije dva ili tri dana, kada latice počnu da venu, a stabljike da se povijaju. Ipak, profesionalni cvjećari znaju trikove zahvaljujući kojima ruže u vazi mogu da ostanu sveže, čvrste i mirisne i do 1 dana. Dobra vijest je da većinu tih savjeta možete lako primeniti i kod kuće, bez skupih preparata.

Malo odrežite stabljike ruže tako da stanu u vazu. Odrežite dno stabljike pod uglom od 45 stepeni jer će to pomoći da cvijet apsorbuje više vode.

Uklonite listove i sve braon ili zelene zaštitne latice. Međutim, ostavite trnje na stabljici. Napunite otprilike tri četvrtine vaze mlakom vodom sobne temperature. Nanesite dozu cvjetnog konzervansa. Alternativno, možete ostaviti kašičicu šećera da se rastvori u vodi.

Ne ostavljajte vazu blizu radijatora, ventilacionih otvora ili otvorenih prozora koji stvaraju promaju.

Promijenite vodu svakih nekoliko dana. Svaki put kada zamijenite vodu, odrežite još jedan inč stabljike pod uglom od 45 stepeni. Nanesite još jednu dozu cvjetnog konzervansa ili šećera.

Još nekoliko savjeta za ruže u vazi

Najlakši način da pomognete svojim ružama da traju što duže je da ih stavite na pravo mjesto. Teglu sa ružama uvijek stavite na hladno mesto dalje od direktne sunčeve svjetlosti. Ako ostavite vazu na suncu, voda će brže ispariti, skratiti život vašim ružama.

Najvažnija stvar kod svakog rezanog cvijeća je da redovno mijenjate vodu. Ovo održava vaše ruže hidratizovanim, što im pomaže da traju duže. Uvijek koristite mlaku vodu ili vodu sobne temperature jer hladna ili topla voda može šokirati vaše ruže. Ovaj stres uzrokuje da vaše ruže brzo venu.

Kad god promijenite vodu u vazi, važno je i da obrežete stabljiku.

Uvijek odrežite stabljiku pod uglom od 45 stepeni, jer to pomaže vašoj ruži da apsorbuje više vode. Ovako obrezivanje stabljike svaki put kada promijenite vodu pomaže da vaša ruža ostane svježa i zdrava, piše Mondo.

Ako nemate nikakve cvjetne konzervanse, umesto njih možete koristiti šećer. Pustite jednu kašičicu šećera da se rastvori u vodi prije nego što ponovo dodate ruže. Međutim, cvjetni konzervansi ili hrana za cvijeće uvek d‌jeluju bolje od šećera.