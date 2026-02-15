Na kojoj temperaturi bojler troši najmanje struje?

Podešavanje termostata na bojleru direktno utiče na vaš račun za struju, ali i na brzinu kojom će kamenac uništiti grijač. Većina domaćinstava grije vodu na maksimalnu temperaturu, što je najskuplji i najštetniji način korišćenja ovog uređaja.

Idealna temperatura za uštedu i dugovječnost

Stručnjaci su saglasni da je optimalna temperatura za bojler između 55 i 60 stepeni Celzijusa. Ovo je takozvana "ekonomska tačka" na kojoj se postiže savršen balans između udobnosti i štednje.

Kada bojler držite na ovoj temperaturi, sprečavate dva velika problema. Prvi je prekomjerna potrošnja energije za dogrijavanje vode, a drugi je ubrzano taloženje kamenca koje se drastično povećava čim voda pređe 65 stepeni.

Zašto je kamenac tihi ubica vašeg novčanika?

Kamenac je prirodni izolator. Kada se naslage uhvate oko grijača, struja prvo mora da zagrije sloj kamenca pa tek onda vodu. To znači da bojler radi mnogo duže da bi postigao istu toplotu.

Da li bojler treba gasiti ili ne?

Ovo je vječita dilema, ali pravilo je zapravo jednostavno. Ako živite sami ili vas dvoje, isplativije je paliti bojler samo po potrebi, idealno tokom jeftine tarife struje.

Međutim, za višečlane porodice gdje se topla voda stalno troši, pametnije je držati bojler stalno uključen na pomenutih 55 do 60 stepeni. Stalno zagrijavanje potpuno hladne vode od 80 litara troši više energije nego povremeno održavanje toplote tokom dana.