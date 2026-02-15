Logo
Knežević: Srbe smatraju antidržavnim elementom kada god traže svoja prava

SRNA

15.02.2026

Кнежевић: Србе сматрају антидржавним елементом када год траже своја права

Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević izjavio je da Srbe nazivaju antidržavnim elementima kada god nešto traže u Crnoj Gori.

Kada je riječ o srpskom jeziku, Knežević je rekao da Srbi proživljavaju lingvistički aparthejd i da ne traže da se izbriše crnogorski jezik.

Милица Тодоровић

Scena

Milica Todorović podijelila šalu na svoj račun: ''Ljubavnica muža žene oca djeteta''

- Tražili smo i izmjene Zakona o državljanstu da bi ljudi koji su rođeni u Crnoj Gori, a žive u Srbiji imali prava i obaveze kao i oni koji žive u Crnoj Gori, ali bez prava glasa - podsjetio je Knežević.

On je ukazao da su Srbi tražili i da trobojka bude normirana u Zakonu o državnim simbolima kao narodna zastava.

Nakon što je njegova partija izašla iz Vlade Crne Gore, Knežević je rekao da sebe ne smatra liderom Srba u Crnoj Gori, ali poručuje da je lider opozicije, prenose crnogorski mediji.

On je naveo da predsjednik Skupštine Crne Gore i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić ima legitimno pravo da se kroz institucije sistema bori za prava srpskog naroda.

снијег

Društvo

Meteorolozi izdali hitno upozorenje: Ne krećite na put

- Međutim, ja smatram da u Vladi Milojka Spajića nemamo šta da tražimo i misim da je to antisrpska Vlada. Za razliku od DPS-a i ostalih iz opozicije, želim izbore, a oni žele da uđu u Vladu bez izbora - rekao je Knežević.

Milan Knežević

