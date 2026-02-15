Golubović: Nastavak značajnih ulaganja u školsku infrastrukturu

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović istakao je da slijedi nasatavak značajnih ulaganja u školsku infrastrukturu, uključujući sanaciju objekata i unapređenje sistema grijanja, za šta je izdvojeno više od 500.000 KM.

Golubović je napomenuo da su izdvojena i dodatna sredstva za rekonstrukciju i sanaciju više školskih objekata na kojim će se raditi u skladu sa prioritetima.

- To su osnovne škole `Jovan Dučić` u Zalužanima - za sanaciju područnog odjeljenja 80.000 KM, zatim `Ivo Andrić` u Banjaluci - za sanaciju krova 100.000 KM, `Petar Mećava` u Kostajnici - za sanaciju škole 170.000 KM, `Milan Rakić` u Banjaluci - za sanaciju krova 17.800 KM i Centar srednjih škola Prnjavor - za sanaciju krova 50.000 KM, te 20.000 KM za nabavku kombija u školi `Pale` - naveo je Golubović.

PRODUŽENI BORAVAK ORGANIZOVAN U 148 ŠKOLA ZA 13.600 UČENIKA

On je izrazio zadovoljstvo jer je napravljen značajan iskorak u organizaciji produženog boravka u osnovnim školama, te naveo da je za školsku 2025/2026. godinu produženi boravak organizovan u 149 osnovnih škola za oko 13.600 učenika, uz mjesečna izdvajanja od 1,7 miliona KM iz budžeta Republike Srpske.

Golubović je napomenuo da strateški cilj Ministarstva ostaje da produženi boravak bude dostupan svoj djeci.

- Tu našu opredijeljenost potvrđuje i podatak da smo obezbijedili 305.000 KM za izgradnju dodatnih prostornih kapaciteta za potrebe produženog boravka Osnovne škole `Georgije Stojkov Rakovski` u Banjaluci - rekao je on.

Golubović je naveo da je usvajanjem izmjena zakona o platama u obrazovanju i kulturi izvršeno puno usklađivanje platnih koeficijenata sa organima uprave, čime je značajno poboljšan materijalni položaj zaposlenih u ovim sektorima.

VELIKA PAŽNjA POSVEĆENA STRUČNOM USAVRŠAVANjU NASTAVNIKA

- Jedan od ključnih prioriteta Ministarstva jeste osnaživanje nastavničkih kompetencija u obrazovanju, zbog čega značajnu pažnju posvećujemo stručnom usavršavanju nastavnika. Kroz kontinuirane obuke i programe edukacije jačamo njihove pedagoške, digitalne i stručne kompetencije kako bi mogli odgovoriti na savremene izazove nastave i potrebe učenika - rekao je Golubović.

Posebno je ponosan na Svetosavsku nagradu, dodijeljenu najistaknutijim vaspitno-obrazovnim radnicima, kao i na uspjehe radnika u kulturi koji svojim stvaralaštvom predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti Republike Srpske.

Golubović je rekao da je veliki iskorak napravljen i u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, jer su usvajanjem novog Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju stvoreni uslovi za efikasniji rad ustanova, smanjenje administrativnih procedura i proširenje prava korisnika.

- Zakon prvi put omogućava i sufinansiranje rada predškolskih ustanova u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim lokalnim zajednicama iz republičkog budžeta. Obuhvat djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem u radnoj 2024/25. godini dostigao je 40 odsto, dok je tromjesečnim programom pred polazak u školu obuhvaćeno 54,84 odsto djece koja su u septembru krenula u prvi razred - pojasnio je Golubović.

On je istakao da će Ministarstvo nastaviti realizaciju Programa za djecu u godini pred polazak u školu, s ciljem jednakih startnih pozicija za svu djecu, te naveo da je za realizaciju ovog programa od 2011. godine izdvojeno više od pet miliona KM.

POSEBAN FOKUS U RADU STAVLjEN NA BEZBJEDNOST UČENIKA

Golubović je napomenuo da je poseban fokus u radu Ministarstva stavljen na bezbjednost učenika.

- Intenzivno se sprovodi Program mjera za jačanje bezbjednosti i prevenciju nasilja u školama i đačkim domovima, uz aktivnu saradnju sa školama i multisektorskim timovima, a kampanja `Škola koja čuje` dala je značajan doprinos prevenciji vršnjačkog nasilja i jačanju vaspitne uloge škole - rekao je Golubović.

On je dodao i da značajnu ulogu u tome ima Republički pedagoški zavod, koji je izradio i prijedlog obuka nastavnika usmjeren na jačanje vaspitne uloge škole.

Kada je riječ o prioritetima u srednjem obrazovanju, Golubović je naveo da se posebno vodi računa o usklađivanju srednjoškolskog obrazovanja sa potrebama tržišta rada, kao i jačanju praktične nastave i dodatnim ulaganjima u vaspitno-obrazovne ustanove tokom 2026. godine.

PODRŠKA DOMAĆEM STVARALAŠTVU I DECENTRALIZACIJI SADRŽAJA IZ KULTURE

Golubović je istakao i da se aktivno radi na razvoju kulture, te da se ulažu napori da se poveća podrška domaćem stvaralaštvu i decentralizaciji kulture, te da je za različite projekte i programe izdvojeno oko 1.400.000 KM.

- Podržani su projekti iz svih oblasti umjetnosti, sa posebnim naglaskom na decentralizaciju kulture, jačanje ustanova kulture, podršku mladim umjetnicima do 35 godina, otkup likovnih djela, stimulacije autora u oblasti književnog stvaralaštva, te tehničko opremanje republičkih ustanova kulture - rekao je Golubović.

On je napomenuo da su, izmjenama i dopunama Zakona o kulturi, prvi put umjetnici i domaći autori stavljeni u prvi plan, a omogućeno im je da se samostalno prijavljuju na konkurse Ministarstva, čime se direktno jača nezavisna kulturna scena.

SARADNjA SA SRBIJOM OSTAJE KONTINUIRANA I STRATEŠKA

Govoreći o saradnji sa Srbijom, Golubović je naveo da ona ostaje kontinuirana i strateška, te da je to potvrđeno manifestacijama "Dani Srbije u Republici Srpskoj" i "Dani Republike Srpske u Srbiji", uz namjeru da se zajednički programi u oblasti kulture i obrazovanja dodatno unapređuju.

- Ponosni smo na sve do sada ostvarene rezultate, ali i aktivnosti koje tek slijede, jer će upravo oni biti najbolja potvrda našeg predanog rada u interesu građana Republike Srpske - istakao je Golubović.