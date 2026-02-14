Hercegovci proslavili slavu vinograda

Svečano je bilo na svakom pedlju hercegovačkog vinogorja. Obilježen je Sveti Trifun zaštitnik vinogradara. Uz njegovu pomoć i trud vrijednih Hercegovaca sigurno je da će i ova godina dati najbolje kapljice.

"Ova godina je krenula dosta dobro, imali smo jako lijepo vrijeme na samom početku godine, tako da smo na lokalitetu Zasad polje već završili rezidbu. Danas krećemo sa rezidbom u carskim vinogradima to je najznačajnija operacija koja se vrši u samom vinogradu", kazao je vinar Radovan Vukoje.

Od rezidbe zavise rodnost, bujnost a pogotovo kvalitet budućih grozdova. Običaj je da se na Svetog Trifuna loze orezuje, čokoti se zalijevaju vinom a vinogradi se osveštavaju. Sve to je urađeno u čuvenim Carskim vinogradima u Ušću kod Trebinja.

"Daće Bog da i ova godina bude rodna, tome se nadamo i molitvama svetoga mučenika Trifuna koga danas slavimo i koga vinari tradicionalno slave kao svoga zaštitnika i zbog toga je danas u Hercegovini veliki praznik zato što ima mnogo vinograda i mnogo vinara", izjavio je sveštenik Velimir Kovač.

Mnogo je i truda koji se treba uložiti od današnjeg pa sve do podruma gdje se pravi najbolje vino koga Hercegovina ima u izobilju.

Narodno vjerovanje kaže, ako je na današnji dan kiša onda će godina biti rodna. Bila je prošla zato su stigla priznanja iz svih dijelova svijeta.

Upravo vino iz Carskih vinograda je privuklo najviše nagrada koje su stigle iz Engleske, Amerika i regiona. Čuvena hercegovačka žilavka je nastavila da osvaja svijet.