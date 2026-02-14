Trišić Babić: Rubio pružio ruku suverenim nacijama, mi smo tu ruku prihvatili

Izvor:
ATV
14.02.2026
19:21

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić istakla je da je trezveni govor američkog državnog sekretara Marka Rubija na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji bio poziv na buđenje i pružena ruka Evropi i njenim suverenim nacijama.
"Mi u Republici Srpskoj smo prihvatili tu ruku i sada gradimo sve bliže odnose sa našim američkim prijateljima na osnovu uzajamnog interesa i razumijevanja", navela je Trišić Babić.
Ona je istakla da se nada da će širom Evrope i druge suverene nacije čuti njegov poziv i krenuti istim putem.
"Kako je sekretar Rubio naveo: `Ove greške smo napravili zajedno i sada zajedno dugujemo našim narodima da se suočimo s tim činjenicama i krenemo naprijed ka obnovi`", navela je Trišić Babić na "Iksu".
Secretary Rubio’s @SecRubio sobering speech at the Munich Security Conference was both a wake-up call and an extended hand to Europe and its sovereign nations.— Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) February 14, 2026
