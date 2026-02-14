Trišić Babić: Rubio pružio ruku suverenim nacijama, mi smo tu ruku prihvatili

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić istakla je da je trezveni govor američkog državnog sekretara Marka Rubija na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji bio poziv na buđenje i pružena ruka Evropi i njenim suverenim nacijama.

"Mi u Republici Srpskoj smo prihvatili tu ruku i sada gradimo sve bliže odnose sa našim američkim prijateljima na osnovu uzajamnog interesa i razumijevanja", navela je Trišić Babić.

Ona je istakla da se nada da će širom Evrope i druge suverene nacije čuti njegov poziv i krenuti istim putem.

"Kako je sekretar Rubio naveo: `Ove greške smo napravili zajedno i sada zajedno dugujemo našim narodima da se suočimo s tim činjenicama i krenemo naprijed ka obnovi`", navela je Trišić Babić na "Iksu".