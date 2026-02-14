Logo
Trišić Babić: Rubio pružio ruku suverenim nacijama, mi smo tu ruku prihvatili

ATV

14.02.2026

19:21

Тришић Бабић: Рубио пружио руку сувереним нацијама, ми смо ту руку прихватили
Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić istakla je da je trezveni govor američkog državnog sekretara Marka Rubija na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji bio poziv na buđenje i pružena ruka Evropi i njenim suverenim nacijama.

"Mi u Republici Srpskoj smo prihvatili tu ruku i sada gradimo sve bliže odnose sa našim američkim prijateljima na osnovu uzajamnog interesa i razumijevanja", navela je Trišić Babić.

Ona je istakla da se nada da će širom Evrope i druge suverene nacije čuti njegov poziv i krenuti istim putem.

"Kako je sekretar Rubio naveo: `Ove greške smo napravili zajedno i sada zajedno dugujemo našim narodima da se suočimo s tim činjenicama i krenemo naprijed ka obnovi`", navela je Trišić Babić na "Iksu".

Ana Trišić Babić

Marko Rubio

BiH

Novi koncert Tompsona i opet sve po starom

Republika Srpska

Širom Srpske obilježen Dan boraca

Republika Srpska

Drugačija politička atmosfera u Evropi i svijetu, šansa za Srpsku

tramvaj iskočio iz šina

Hronika

Predložen pritvor za vozača tramvaja smrti

Republika Srpska

Širom Srpske obilježen Dan boraca

Republika Srpska

Drugačija politička atmosfera u Evropi i svijetu, šansa za Srpsku

Republika Srpska

Cvijanović: Sastanak sa Šekerinskom manifestovao nerazumijevanje u BiH

Republika Srpska

Cvijanović: Više nigdje ne prolazi priča samo jedne strane, pa ni u NATO

