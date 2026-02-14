Novi koncert Tompsona i opet sve po starom

Novi koncert Marka Perkovića Tompsona i opet sve po starom. Crne uniforme, ustaške zastave, a nije izostao ni ustaški pozdrav „Za dom spremni“.

Na početku koncerta Tompson se obratio publici riječima "Kad se družim sa svojom braćom, braćom i po Hristu i po oružju, prisjetim se kako smo znali odgovoriti na izazove u prošlosti". Teško je shvatiti kako neko u 21 vijeku promoviše one ideologije koje su cijeli svijet gurnule u rat.

"Opasno je ako mi krenemo da normalizujemo fašizam, ako krenemo da devijantne pojave nazivamo normalnim i da devijacije ultradesničarske nazivamo nekim slobodama i pravima. Poražavajuća je činjenica što se kod mladih ljudi negdje razvila kolektivna svijest da su takvi likovi kao što je Tompson i slični njemu, da su oni neki nosioci otadžbinskih vrijednosti, nekog domoljublja, nekih nacionalnih vrlina", rekao je sociolog Vladimir Vasić.

Hrvatski identitet, nacionalni i državni je mlad i neutemeljen. Pridržavaju se neoustaške i kriptoustaške tradicije, smatra istoričar Nikola Ožegović.

"To je jedna desničarska, nacional klerikalna poruka, jedan nastup, jedan folklor koji objedinjuje Hrvate protiv Srba zato što su i njihovoj vizuri oni njihovi glavni neprijatelji kroz istoriju", istakao je istoričar Nikola Ožegović.

Poruka koja se šalje sa Tompsonovih koncerata je primarno politička. Ključna su 2 narativa, ocjenjuje politikolog Srđan Radanović.

"Prvi je satanizacija Srba, relativizacija fašizma, ustaštva, klerofašizma i uopšte genocida u NDH. Sa druge strane je to i napad na određene lijevo liberalne strukture u okviru samo Hrvatske naročito one koje upravljaju gradom", upozorava Srđan Radanović.

Nastupi i poruke koje u sebi nose veličanje ustaštva ne mogu se posmatrati samo kao muzički događaji. Oni otvaraju stare rane, produbljuju podjele i normalizuju ideologije koje su iza sebe ostavile masovne zločine i stradanja.