Selak oštro o koncertu u Širokom: Tompsonom po miru i suživotu u BiH

Ministar pravde Republike Srpske i predsjednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak najoštrije je osudio ikonografiju i poruke poslate sa sinoćnjeg koncerta Marka Perkovića Tompsona u Širokom Brijegu, ocijenivši ih kao direktan udar na proces pomirenja i flagrantan primjer dvostrukih aršina u BiH.

Selak je istakao da u civilizovanom svijetu odavno nema mjesta glorifikaciji i promociji ustaštva.

“Sinoć je u Širokom Brijegu, uz neizostavnu ikonografiju i simbole zloglasne NDH, javnost imala priliku da svjedoči veličanju ideologije koja je tokom Drugog svjetskog rata rezultovala genocidom nad Srbima. Dok se zvaničnici Republike Srpske progone, sankcionišu i izvode pred sudove zbog dostojanstvenog obilježavanja Dana Republike Srpske, u Federaciji BiH se nesmetano, uz masovnu podršku i javnu promociju, veličaju simboli i pozdravi pod kojima su vršeni najstrašniji zločini nad Srpskim narodom”, izjavio je Selak.

Ministar Selak je istakao da ovakvi događaji duboko uznemiruju preostale Srbe u Federaciji BiH, ali i sve građane Republike Srpske koji teže miru, stabilnosti i vladavini prava.

On je dodao da ovakvi incidenti samo potvrđuju opravdanost borbe za očuvanje autonomije i ustavnih prava Srpske.

“Pozivam međunarodnu zajednicu i njene predstavnike u BiH, koji su izuzetno ažurni i efikasni da osude sve što dolazi iz Banjaluke, da konačno prekinu ćutanje na oživljavanje aveti prošlosti u FBiH. Naša politika je politika mira, ali mir se ne može graditi na temeljima uvreda i negiranja stradanja jednog naroda”, zaključio je Selak.