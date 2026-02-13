Usvojene izmjene Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH

Poslanici Predstavničkog doma usvojili su Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, koje se odnose na obračun plate za pripadnike Oružanih snaga BiH i policijske službenike u BiH policijskim agencijama, uz zaključak upućen Domu naroda da ga i taj dom razmatra po hitnom postupku.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za istrage i zaštitu BiH i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o policijskim službenicima zbog neispunjenja poslovničkih uslova za razmatranje skinuti su sa dnevnog reda, a ni na današnjoj sjednici nije raspravljano o dokumentu Reformske agende zbog odsustva predlagača, Savjeta ministara.

Nije usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH kojim bi se omogućilo da lica iz FBiH, koja zbog OFAK crne liste nemaju bankovne račune, plate primaju u gotovini.