Košarac: Ustavni sud BiH konačno da poštuje Ustav

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministar Staša Košarac istakao je da Ustavni sud BiH treba da postupi po zaključku Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i da konačno počne da poštuje Ustav BiH.

Košarac je izjavio Srni da ova pravosudna institucija mora odmah i bez odgađanja da poništi odluke nelegitimnog Kristijana Šmita, te prestane da se svrstava na stranu ovog kolonijalnog upravnika, koji provodi ustavno i pravno nasilje u BiH.

"Ustavni sud BiH sada ima novu priliku da pokaže da li poštuje i štiti Ustav BiH ili staje na stranu stranca Šmita, koji se lažno predstavlja kao visoki predstavnik", naglasio je Košarac.

On je rekao da je Ustavom jasno definisano ko su zakonodavci u BiH, dodavši da to pravo ne pripada visokom predstavniku, a posebno ne strancu bez legitimiteta, koji uzurpira poziciju u OHR-u.

"Ukoliko Ustavni sud BiH želi da obezbijedi ustavni suverenitet BiH i vrati povjerenje, odmah i bez odgađanja mora da poništi sve odluke notornog Šmita, jer su neustavne, nezakonite i proizvod su samovolje neovlaštenog pojedinca", naglasio je Košarac.

On je naveo da lider Milorad Dodik, institucije Republike Srpske i njeni predstavnici na zajedničkom nivou sve vrijeme upozoravaju na to da lažni visoki predstavnik, kao ni oni koji su imali potvrdu Savjeta bezbjednosti UN-a, nemaju ustavnu nadležnosti niti pravo da nameću zakone u BiH.

Prema njegovim riječima, u tom pogledu, stav i pozicija Republike Srpske uvijek je jasna, nedvosmislena i dosljedna.