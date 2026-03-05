Peskov : Ovo nije naš rat

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija neće ulaziti u rat na Bliskom istoku na strani Irana, ističući da Moskva mora da vodi računa o sopstvenim interesima.

Peskov ističe da je Rusija po pitanjusukoba na Bliskom istoku ne želi da se miješa.

"Ovo nije naš rat. Moramo da radimo ono što je u skladu sa našim interesima i da osiguramo benefite za sebe, koliko god to cinično zvučalo" rekao je Peskov.

On je dodao da Rusija ne može da zaustavi sukob, naglasivši da to može učiniti samo onaj ko je rat započeo.

(Alo)