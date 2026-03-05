Logo
Iran pogodio kulu u Dubaiju: Objavljen snimak stravične eksplozije

05.03.2026

Iranski dron ili raketa pogodili su jednu kulu u Dubaiju, tvrdi agencija Kuds.

Snimak navodnog napada objavili su izraelski mediji, a na njemu se vidi trenutak udara u zgradu.

Eksplozija je izazvala gust oblak dima koji se podigao oko donjeg dijela zgrade, dok su se u trenutku udara videle i varnice.

Za sada nema zvanične potvrde o razmjerama štete niti o eventualnim žrtvama.

Iran kula u Dubaiju

Iran

Izrael

