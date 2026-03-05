Ismail Kani ubijen u Iranu!

General Iranske revolucionarne garde — Ismail Kani , najviši agent prema nekim procjenama u okviru Mosada, je pogubljen u Iranu.

Smatra se da je Ismail Kani, ubačeni agent Mosada i general IRGC-a, pogubljen u Iranu.

U 2026., prenose mediji na Telegramu, pobjegao je iz rezidencije ajatolaha neposredno prije napada.

Smatra se da je,nakon ubistva Kasema Sulejmanja (zapovjednik Kudsa) 2020. godine, predvodio “Kuds” snage - jednu od najspremnijih jedinica IRGC‑a.

U septembru 2024., Kani je iznenada napustio tajno vijeće Hezbolaha u Bejrutu, a nekoliko minuta kasnije - bunker u kome se nalazio, je uništen zajedno sa Hasanom Nasralahom i drugim komandantima.

U junu 2025.godine, Kani se hitno povukao iz svoga sjedišta IRGC‑a, nakon čega, izraelski napad pogađa kancelariju i ubija mnoge pripadnike.

(Avaz)

