Logo
Large banner

Ismail Kani ubijen u Iranu!

Izvor:

Avaz

05.03.2026

22:24

Komentari:

0
Исмаил Кани убијен у Ирану!

General Iranske revolucionarne garde — Ismail Kani , najviši agent prema nekim procjenama u okviru Mosada, je pogubljen u Iranu.

Smatra se da je Ismail Kani, ubačeni agent Mosada i general IRGC-a, pogubljen u Iranu.

U 2026., prenose mediji na Telegramu, pobjegao je iz rezidencije ajatolaha neposredno prije napada.

Smatra se da je,nakon ubistva Kasema Sulejmanja (zapovjednik Kudsa) 2020. godine, predvodio “Kuds” snage - jednu od najspremnijih jedinica IRGC‑a.

U septembru 2024., Kani je iznenada napustio tajno vijeće Hezbolaha u Bejrutu, a nekoliko minuta kasnije - bunker u kome se nalazio, je uništen zajedno sa Hasanom Nasralahom i drugim komandantima.

U junu 2025.godine, Kani se hitno povukao iz svoga sjedišta IRGC‑a, nakon čega, izraelski napad pogađa kancelariju i ubija mnoge pripadnike.

(Avaz)

.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Bliski istok

Mosad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Cijeli Irak ostao bez struje?

1 d

0
Носач авиона Абрахам Линколн

Svijet

Rat na pomolu: SAD na Bliski istok poslale najveću vojnu silu od invazije na Irak 2003. godine

2 sedm

0
САД позивају грађане да одмах напусте Блиски исток

Svijet

SAD pozivaju građane da odmah napuste Bliski istok

2 d

0
Ко је био Исмаил Ханије, политички лидер Хамаса који је ликвидиран у Техерану

Svijet

Ko je bio Ismail Hanije, politički lider Hamasa koji je likvidiran u Teheranu

1 god

0

Više iz rubrike

Носач авиона Абрахам Линколн

Svijet

Iran tvrdi: Pogođen nosač aviona Abraham Linkoln!

2 h

0
Сијарто: Нико не може да пријети Мађарској или њеном премијеру

Svijet

Sijarto: Niko ne može da prijeti Mađarskoj ili njenom premijeru

3 h

0
Балистичка ракета

Svijet

Iran pogodio kulu u Dubaiju: Objavljen snimak stravične eksplozije

3 h

0
Израел открио када су донијели одлуку да убију Алија Хамнеија

Svijet

Izrael otkrio kada su donijeli odluku da ubiju Alija Hamneija

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

03

Orban o prijetnjama Zelenskog

22

53

Janković za ATV: Najrijeđi uzrok nesreće je stanje puta

22

52

Finska ukida zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji

22

39

Izrael uništio 80 odsto iranskih PVO sistema

22

34

Peskov : Ovo nije naš rat

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner