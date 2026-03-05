Logo
Sijarto: Niko ne može da prijeti Mađarskoj ili njenom premijeru

Niko ne može da prijeti Mađarskoj ili njenom premijeru, istakao je danas ministar spoljnih poslova te zemlje Peter Sijarto reagujući na izjavu ukrajinskog predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da bi mogao "da da adresu jedne osobe u Evropskoj uniji" koja koči evropsku pomoć Kijevu, kako bi je ukrajinski vojnici "nazvali i porazgovarali s njom na svom jeziku".

- Ovo je prevazišlo svaku granicu. Ovo je Ukrajina. Ovo je vrsta "kulture" koja dolazi iz Kijeva. I ovo je čovjek koga Brisel poštuje i zemlja koju žele da ubrzano prime u Evropsku uniju - napisao je Sijarto večeras na mreži Iks.

On je istakao da niko ne može da prijeti Mađarskoj ili njenom premijeru.

- Niko ne može da nas ucjenjuje samo zato što odbijamo da platimo cijenu ukrajinskog rata i odbijamo da prihvatimo više cijene energije zbog Ukrajine - naglasio je Sijarto.

Dodao je i da bez obzira na to koliko Zelenski preti i koliko blisko sarađuje sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i liderom Evropske narodne partije (EPP) Manfredom Veberom, koga mađarski ministar spoljnih poslova naziva političkim saveznikom Tisine stranke u Briselu, Budimpešta im neće dozvoliti da uvuku Mađarsku u rat.

