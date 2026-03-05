Izrael otkrio kada su donijeli odluku da ubiju Alija Hamneija

Autor:ATV
05.03.2026
21:09
Komentari:0
Izrael je u novembru donio odluku da ubije vrhovnog vođu Irana Alija Hamneija i planirao je da izvrši operaciju oko šest mjeseci kasnije, rekao je ministar odbrane Izrael Kac.
Kac je pojasnio da je premijer Benjamin Netanjahu postavio cilj eliminacije Hamneija i da je bilo planirano da se to dogodi sredinom ove godine.
On je naveo da je plan na kraju podijeljen sa Vašingtonom i razmatran u januaru nakon što su izbili protesti u Iranu, kada je Izrael bio zabrinut da bi iranski vladari pod pritiskom mogli da pokrenu napad na Izrael i američku imovinu na Bliskom istoku.
Izrael je saopštio da mu je cilj da eliminiše egzistencijalnu prijetnju koju vidi u iranskom nuklearnom programu i projektu balističkih raketa i da dovede do promjene režima.
Hamnei je ubijen u prvim satima američko-izraelske vazdušne kampanje koja je počela u subotu, 28. februara.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
