Izrael otkrio kada su donijeli odluku da ubiju Alija Hamneija

Izrael je u novembru donio odluku da ubije vrhovnog vođu Irana Alija Hamneija i planirao je da izvrši operaciju oko šest mjeseci kasnije, rekao je ministar odbrane Izrael Kac.

Kac je pojasnio da je premijer Benjamin Netanjahu postavio cilj eliminacije Hamneija i da je bilo planirano da se to dogodi sredinom ove godine.

On je naveo da je plan na kraju podijeljen sa Vašingtonom i razmatran u januaru nakon što su izbili protesti u Iranu, kada je Izrael bio zabrinut da bi iranski vladari pod pritiskom mogli da pokrenu napad na Izrael i američku imovinu na Bliskom istoku.

Izrael je saopštio da mu je cilj da eliminiše egzistencijalnu prijetnju koju vidi u iranskom nuklearnom programu i projektu balističkih raketa i da dovede do promjene režima.

Hamnei je ubijen u prvim satima američko-izraelske vazdušne kampanje koja je počela u subotu, 28. februara.