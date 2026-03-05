KFOR negira tvrdnje da su rakete iz Bondstila ispaljene ka Iranu

Izvor:
NATO i KFOR danas su odbacili navode koji se šire društvenim mrežama da su rakete prema Iranu lansirane iz baze Bondstil ili drugih NATO objekata u AP Kosovo i Metohija, ističući da Alijansa nije uključena u aktuelnu vazdušnu kampanju protiv Irana.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rute već je ranije jasno poručio da NATO kao organizacija nije uključen u aktuelnu vazdušnu kampanju protiv iranskog režima.
"Ova tvrdnja je lažna i u potpunosti je odbacujemo", naglašava se u saopštenju zvaničnika NATO-a.
Istovremeno, dodaje se, misija KFOR-a nastavlja da sprovodi svoj mandat doprinosa bezbjednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji, na osnovu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i njegove Rezolucije 1244 iz 1999. godine.
Kamp Bondstil je operativni štab KFOR-a i nalazi se u blizini Uroševca, na jugoistoku KiM.
Regionalna je komanda Istok kojom rukovodi Armija SAD, a podržavaju je trupe iz Grčke, Italije, Finske, Mađarske, Poljske, Slovenije, Švajcarske i Turske.
Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. marta, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspjeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.
Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.
