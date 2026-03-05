Tramp: Moram lično da budem uključen u izbor novog lidera Irana, Hameneijev sin neprihvatljiv

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da mora lično da bude uključen u izbor sljedećeg iranskog lidera.

"Hameneijev sin je neprihvatljiv. Želimo nekoga ko će donijeti harmoniju i mir Iranu", rekao je Tramp za portal "Aksios".

Tramp je pojasnio da on mora da bude uključen u imenovanje, kao što je to bio slučaj sa Delsi Rodrigez u Venecueli.

Mojtaba Hamnei, sin pokojnog vrhovnog vođe Irana, preživio je američke i izraelske vazdušne napade na Iran u kojima je ubijen njegov otac ajatolah Ali Hamnei.

Mediji su ranije pisali da je upravo on izabrana za novog vrhovnih vođu Irana.