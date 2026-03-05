Haos u Ljubljani: Policajci ubili muškarca na trgu!

Policajci su danas ubili muškarca na Preglovom trgu u Ljubljani nakon što je, prema navodima policije, prijetio prolaznicima nožem.

Svjedoci su rekli da se čulo nekoliko pucnjeva, a muškarac je potom ležao na pješačkom prelazu pored puta, prenosi slovenski portal 24ur.

Kako se navodi, policajci su danas poslijepodne reagovali na hitnu intervenciju na području Mosta u Ljubljani, gdje je jedna osoba navodno prijetila životima prolaznika, a zatim napala policajce oštrim predmetima.

"Policajci su upotrijebili vatreno oružje kako bi odbili protivpravni napad na njihove živote. Osoba je preminula na mjestu događaja nakon upotrebe vatrenog oružja", saopštili su iz Policijske uprave Ljubljana.

Policajci su ga, prema navodima policije, više puta upozorili da odloži oružje, ali je on nastavio da prijeti i krenuo prema njima.

"Policajci su upotrebili vatreno oružje u samoodbrani", saopštila je ljubljanska policija.

Uviđaj na mjestu događaja

Dodali su da će biti sprovedene sve aktivnosti u skladu sa standardnim procedurama kako bi se provjerila zakonitost upotrebe sredstava prinude i razjasnile sve okolnosti događaja.

Kriminalistički istražioci trenutno provode uviđaj na mjestu događaja, tako da policija u ovom trenutku ne može davati daljnje informacije.