Monstrum: Čuveni sportista silovao djevojku, ubio je pa zakopao

Čuveni američki skejtborder Mark "Gator" Rogovski ostaće upamćen kao jedan od najvećih zločinaca u istoriji sporta. Neki kažu i najveći.

Osamdesetih godina Mark Rogovski bio je velika zvijezda u Americi. Imao je, naizgled, savršen život. Bio je uspješan skejtborder, poznat širom svijeta i veoma bogat. Sjajno se zabavljao i imao je prelijepu djevojku koja ga je obožavala.

Sve je bilo u najboljem redu, dok ga određeni događaji nisu zauvijek promijenili. Popularni "Gator" 1991. godine osuđen je za silovanje i ubistvo 22-godišnje djevojke Džesike Bergsten.

Fudbal Trener Fenerbahčea završio u bolnici, bolest je zahvatila pluća

Ali, krenimo ispočetka... Gator je rođen u Bruklinu u Njujorku, ali se nakon razvoda roditelja sa majkom i bratom preselio u San Dijego u Kaliforniji. Tamo je ubrzo zavolio skejt i sa sedam godina počeo je da se bavi ovim ovim sportom.

Vježbao je svakog dana u skejt parku, a kada je imao 12 godina privukao je pažnju lokalnih skejtbording timova i počeo je da se takmiči.

Nizao je uspjehe na lokalnim turnirima, a njegov talenat ubrzo su prepoznali i ozbiljni sponzori, pa je Mark već sa 14 godina postao poznat kao profesionalni skejtborder.

Nakon prve ozbiljnije titule, koju je osvojio na kanadskom amaterskom prvenstvu u Vankuveru, počeo je da zarađuje ozbiljan novac od prodaje odjeće i opreme za skejtbording. Sklopio je ugovor sa tada popularnim brednom "Vižn", koji je koristio njegovo ime na svojim proizvodima, pa je Mark svakog mjeseca od toga zarađivao oko 15 hiljada dolara.

Gator je u to vrijeme bio nevjerovatno popularan i izazivao je neviđenu pažnju gdje god se pojavi. Na jednoj turneji u Arizoni 1987. godine upoznao je dvije 17-godišnje plavuše - Brendi Meklejn i njenu prijateljicu Džesiku Bergsten.

Mark je bio očaran zanosnom Brendi, proveli su cijeli vikend zajedno i zaljubili se jedno u drugo. Zvao ju je svakog dana i redovno slao ljubavna pisma, samo mu je ona bila u mislima. Nekoliko mjeseci kasnije predložio joj je da se preseli kod njega i ona je odmah pristala.

Savjeti Uz ovaj trik sudopera i šporet blistaju: Čisti bolje od hemije

Kupio je ranč u planinama samo za njih dvoje. Međutim, zanosnoj plavuši je ubrzo tu postalo dosadno, pa su odlučili da se presle u sunčani Karlsbad.

Bili su nerazdvojni i važili su za najljepši par na plaži u to vrijeme. Gator je vodio Brendi svuda gdje je išao - na takmičenja, snimanje promotivnih spotova... Bila je centar njegovog svijeta.

Problemi sa alkoholom

Zbog pretjeranog konzumiranja alkohola u to vrijeme Gator je imao problema sa kontrolom bijesa i agresije. Na jednoj od svojih turneja po Australiji 1989. godine nakon napornog dana prišao mu je jedan dječak kako bi uzeo autogram, ali Gator nije bio raspoložen i pokušao je da ga eskivira. Dijete je bilo uporno i to ga je iznerviralo, pa ga je pred svima udario. Nakon ovog incidenta prodaja njegovog brenda je naglo opala u Australiji.

U to vrijeme tradicionalni skejt parkovi polako su izlazili iz mode. Primat su uzimali urbani skejteri koji su vješti u savladavanju neobičnih prepreka. Gatoru je bilo teško da prati novi trend i njegova karijera lagano je počela da tone.

Hronika Uhapšen muškarac: Razmijenjivao falsifikovane novčanice na benzinskoj

Na njegovu žalost, novi trend negativno se odrazio i na poslovanje kompanije "Vižn" u kojoj je proveo čitavu karijeru. Nekada uspješna firma je morala da proglasi bankrot, što je bio novi ozbiljan udarac za Gatora.

Incident na zabavi

Na proslavi nakon svjetskog kupa u Njemačkoj, Gator se napio i nestao. U jednom momentu menadžer ga je kroz prozor vidio kako se penje na nešto što je ličilo na građevinski kran, a zatim skače sa ogromne visine. Pao je na ogradu od kovanog gvožđa i zadobio ozbiljne povrede.

Pojavio se u hotelskoj sobi natopljen krvlju. Na putu do bolnice imao je jezive bolove i bio je toliko pijan da nije uspijevao da se iskontroliše. Narednog dana nije mogao da se sjeti zašto se nalazi u bolnici i odakle mu ti silni šavovi.

Nakon incidenta riješio je da promijeni način života. Sprijateljio se sa bivšim surferom Ogijem Konstantinom koji se nakon burnog života okrenuo Bogu. Gator je silno želio da promijeni svoj život iz korijena, pa je riješio da se i sam posveti vjeri. Pokušao je da ubijedi i Brendi da krene istim putem, ali ona nije bila spremna da se odrekne zabavnog života koji je vodila.

Svijet Jutarnje plivanje pretvorilo se u košmar: Morski pas napao ronioce

Nije joj se dopao nov način života koji je Gator želio, pa je raskinula s njim i vratila se kod roditelja u San Dijego.

Raskid je uništio Gatora. Počeo je da pije više nego ikad i njegovi izlivi bijesa bili su sve žešći. Stvari su se dodatno pogoršale kada je Brendi pronašla novog dečka, mladog surfera. Gator je bio opsesivno ljubomoran i počeo je da ih uhodi. Neprestano je zvao telefonom i ostavljao jezive poruke na "sekretarici".

Jedne noći, Brendi se vratila kući i shvatila da je neko provalio. Lopov je uzeo sve što je Gator kupio, uključujući i njen auto. Naravno, svi su sumnjali da je o učinio slavni sportista.

Posljednje što je Gator rekao Brendi bila je prijetnja da će je negdje odvesti, silovati i ubiti.

Tajna koja je bila kobna

Djevojka se toliko uplašila da je odlučila da se preseli u Njujork. To nije rekla nikome osim svojim roditeljima. Tajnu je krila i od najbolje prijateljice Džesike koja se u to vrijeme selila upravo u San Dijego.

Kada je stigla u grad, Džesika je nazvala telefonom Gatora i pitala ga da li može da joj pokaže grad, ne sluteći kakav pakao od života je napravio njenoj drugarici. Proveli su tog 21. marta 1991. godine cijeli dan zajedno. Ručali u restoranu, a onda uzeli nekoliko filmova, flaša vina i otišli kod Gatora. Kada je riješila da krene kući, on joj je rekao da ga sačeka dok ne provjeri nešto u svom automobilu.

Zdravlje Hirurg upozorava: Ako imate ovu liniju na noktu, riječ je o opasnoj bolesti

Vratio se sa metalnom šipkom i udario djevojku dva puta po glavi. Nakon što ju je onesvijestio, stavio joj je lisice na ruke i odvukao u svoju spavaću sobu. Vezao ju je za krevet i silovao dva do tri sata. Džesika, koja je još uvijek bila svjesna, molila ga je da prestane. Vrištala je što je glasnije mogla, nadajući se da će je neko čuti. U namjeri da je ućutka, Gator je izvadio torbu i stavio na njenu glavu, a onda je golim rukama zadavio.

Tijelo mrtve djevojke ubacio je u vreću, odvezao se do pustinje i tamo je zakopao. Iznajmio je mašinu za dubinsko čišćenje tepiha kako bi oprao mrlje krvi i prevrnuo dušek da sakrije krv koja je bila tamo.

Nekoliko nedjelja kasnije policija je došla da ga ispita o njenom nestanku, ali nije im bio sumnjiv.

Džesikin otac nije bio zadovoljan kako policija rješava pitanje nestanka njegove kćerke, pa je došao u San Dijego da je sam potraži. Cijeli okrug bio je oblijepljen plakatima na kojima je bio lik nesrećne djevojke. Otac je pričao sa njenim prijateljima, čak se jednom prilikom i sa Gatorom sastao kako bi ga pitao zna li gdje mu je kćerka.

A, onda veleobrt

Sportista bi sigurno prošao nekažnjeno za ovaj svirepi zločin, da nije imao problema sa grižom savjesti. Povjerio se svom dobrom prijatelju vjerniku, koji ga je ubijedio da ode u policiju.

Prihvatio je savjet, otišao je i priznao šta je uradio. Narednog dana odveo je detektive u pustinju i pokazao gdje je zakopao tijelo. Policija je pronašla leš djevojke koji je bio u fazi raspadanja i nakon detaljnih analiza utvrđeno je da je riječ o Džesiki.

Republika Srpska CIK razriješio Miodraga Mišića dužnosti, mijenja ga Dalibor Panić

Gator je do detalja opisao šta joj je radio u svojoj sobi. Priznao je da je ubio Džesiku kako bi se osvetio Brendi.

Sportista se 6. marta 1992. na suđenju izjasnio krivim za prvostepeno ubistvo i silovanje, pa je izbjegao smrtnu kaznu.

Kasnije je napisao i izjavu na četiri stranice u kojoj se izvinjava Džesikinoj porodici.

Osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu sa mogućnošću uslovnog otpusta nakon 31 godine robije. Odbor za uslovni otpust je 2019. godine tražio njegovo puštanje na slobodu, ali je guverner Kalifornije odbacio zahtjev. Isto to ponovio je i 2025. godine. Odgovor koji je dobio ponovo je bio - NE.

"Tokom godina je davao nedosljedne izjave o cijelom slučaju...", glasio je dio obrazloženja sudske odluke.

(Kurir)