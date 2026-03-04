Dobri rezultati na ponos Atletskog kluba Borac

Atletičari Borca mogu da se pohvale dobrim rezultatima na početku ove godine. Medalje su pristigle u Banjaluku sa prvenstva Republike Srpske i BiH, a Luka Ivičić imao je sjajan nastup u Beogradu.

Atletičar banjalučkog Borca Luka Ivičić može da se pohvali sjajnim rezultatima u dvorani. Na prvenstvu Srbije proteklog vikenda, osvojio je prvo mjesto u skoku s motkom. Prije toga okitio se medaljama na prvenstvu BiH i Republike Srpske.

Svaka medalja dokaz je predanog rada i truda, a svako takmičenje za Luku predstavlja izazov, ali i priliku da pomjeri sopstvene granice. Kruna sezone biće Balkansko prvenstvo koje će u julu biti održano u Grčkoj. Ipak, Luka za sebe ima još neke planove.

Uz kvalitetan trening ništa nije nedostižno, poručuje Lukin trener Duško Ivičić. Međutim, iz godine u godinu za naše atletičare problem je isti. Neadekvatni uslovi za trening. Zato svaka medalja ima još veću težinu.

Naredni ispit za Luku biće prvenstvo slovačke 14. marta čime će biti spuštena zavjesa na dvoransku sezonu.