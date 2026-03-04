Preminuo Aleksandar Boričić

Autor:ATV
Velika tragedija za srpski sport! Preminuo je Aleksandar Boričić, jedno od najvažnijih imena, ne samo u Srbiji i regionu, već u čitavom svijetu.
Boričić je prije nekoliko nedjelja doživio moždani udar, a od njegovih posljedica je preminuo u 78. godini života.
Ostavio je neizbrisiv trag u srpskom sportu, posebno u odbojci, gdje je bio predsednik CEV i potpredsjednik FIVB i jedan od najuticajnijih ljudi svjetske odbojke, prenosi "Sportal".
