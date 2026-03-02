Bombe padale tokom utakmice - ubijeno 20 odbojkašica

Tokom vikenda Izrael i SAD napale su Iran, a sve više je vijesti koje stižu o nedužnim žrtvama, civilima.

Tako je u napadu na jednu sportsku salu na jugu Irana ubijeno 20 odbojkašica, javio je iranski TV kanal "Al Majadin", što je kasnije potvrđeno i drugim izvorima. Nezvanično, više je od 100 povrijeđenih.

"FIVB je šokirana i izuzetno zabrinuta zbog izvještaja da je nekoliko mladih odbojkašica u Iranu izgubilo život usljed pogoršanja bezbjednosne situacije na Bliskom istoku i u širem regionu. Izražavamo najdublje saučešće porodicama stradalih i svima koji su pogođeni ovom krizom koja se razvija", navodi se u saopštenju i dodaje:

"Pored toga, desetine hiljada članova naše velike odbojkaške porodice u regionu raseljene su i suočavaju se sa veoma neizvesnom budućnošću. Fokus FIVB-a sada je na obezbjeđivanju sigurnosti svih odbojkašica i odbojkaša, trenera, članova stručnog štaba i volontera koji se nalaze ili borave u regionu, a koji su sada zahvaćeni sukobom. FIVB je formirao posebnu radnu grupu kako bi u realnom vremenu ubrzao ovaj humanitarni rad, sarađujući sa vladama, nevladinim organizacijama i drugim relevantnim telima", navodi se i zaključuje:

"FIVB snažno vjeruje u značaj saradnje, dijaloga, mira i solidarnosti. U skladu sa tim vrijednostima, FIVB poziva međunarodnu zajednicu da pomogne u deeskalaciji i pronalaženju mirnog rješenja".