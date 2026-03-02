Logo
Large banner

Bombe padale tokom utakmice - ubijeno 20 odbojkašica

Izvor:

ATV

02.03.2026

10:30

Komentari:

0
Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица
Foto: Pixabay

Tokom vikenda Izrael i SAD napale su Iran, a sve više je vijesti koje stižu o nedužnim žrtvama, civilima.

Tako je u napadu na jednu sportsku salu na jugu Irana ubijeno 20 odbojkašica, javio je iranski TV kanal "Al Majadin", što je kasnije potvrđeno i drugim izvorima. Nezvanično, više je od 100 povrijeđenih.

Данил Медведев

Tenis

Zarobljeni teniseri u Dubaiju odbili alternative - ostaju gdje su

"FIVB je šokirana i izuzetno zabrinuta zbog izvještaja da je nekoliko mladih odbojkašica u Iranu izgubilo život usljed pogoršanja bezbjednosne situacije na Bliskom istoku i u širem regionu. Izražavamo najdublje saučešće porodicama stradalih i svima koji su pogođeni ovom krizom koja se razvija", navodi se u saopštenju i dodaje:

"Pored toga, desetine hiljada članova naše velike odbojkaške porodice u regionu raseljene su i suočavaju se sa veoma neizvesnom budućnošću. Fokus FIVB-a sada je na obezbjeđivanju sigurnosti svih odbojkašica i odbojkaša, trenera, članova stručnog štaba i volontera koji se nalaze ili borave u regionu, a koji su sada zahvaćeni sukobom. FIVB je formirao posebnu radnu grupu kako bi u realnom vremenu ubrzao ovaj humanitarni rad, sarađujući sa vladama, nevladinim organizacijama i drugim relevantnim telima", navodi se i zaključuje:

Bolnica

Zanimljivosti

Jeziva ispovijest žene koja je doživjela srčani udar: ''Bila sam mrtva 24 minuta, znam šta je sa druge strane''

"FIVB snažno vjeruje u značaj saradnje, dijaloga, mira i solidarnosti. U skladu sa tim vrijednostima, FIVB poziva međunarodnu zajednicu da pomogne u deeskalaciji i pronalaženju mirnog rješenja".

Podijeli:

Tagovi :

Iran vijesti

Izrael Iran

Odbojka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Домен Превц

Ostali sportovi

Šta radi ovaj čovjek: Pogledajte novo čudo Domena Prevca

16 h

0
Лука Пејић

Ostali sportovi

Banjaluka domaćin balkanskog prvenstva u karateu, Pejiću zlato u Boriku

1 d

0
Фиктивним клубовима "минирају" Пливачки савез Српске

Ostali sportovi

Fiktivnim klubovima "miniraju" Plivački savez Srpske

2 d

0
Балканско првенство у каратеу: Пејић освојио злато

Ostali sportovi

Balkansko prvenstvo u karateu: Pejić osvojio zlato

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

37

Muškarac pokušao ući u tramvaj, pa ga udarila vrata

10

30

Bombe padale tokom utakmice - ubijeno 20 odbojkašica

10

29

Zarobljeni teniseri u Dubaiju odbili alternative - ostaju gdje su

10

26

Pljačka kladionice u Banjaluci

10

26

Jeziva ispovijest žene koja je doživjela srčani udar: ''Bila sam mrtva 24 minuta, znam šta je sa druge strane''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner