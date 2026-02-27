Balkansko prvenstvo u karateu: Pejić osvojio zlato

Izvor:
ATV
27.02.2026
18:19
Komentari:0
Luka Pejić osvojio je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Banjaluci.
On je u dvorani Borik ostvario veliki uspjeh. Do zlata je došao pobjedom protiv Ahmet Jigita Malićija iz Turske.
Prethodno je nanizao četiri pobjede, a ovaj uspjeh spada u red najvećih Lukinih ostvarenja. Zlato je osvojio u kategoriji do 75 kilograma.
"Presrećan sam, ovo je velika stvar. Treba mi još vremena da mi se slegnu emocije. Posebno mi je drago što sam ovo napravio u svom gradu", rekao je Pejić.
