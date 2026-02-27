Balkansko prvenstvo u karateu: Pejić osvojio zlato

Luka Pejić osvojio je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Banjaluci.

On je u dvorani Borik ostvario veliki uspjeh. Do zlata je došao pobjedom protiv Ahmet Jigita Malićija iz Turske.

Prethodno je nanizao četiri pobjede, a ovaj uspjeh spada u red najvećih Lukinih ostvarenja. Zlato je osvojio u kategoriji do 75 kilograma.

"Presrećan sam, ovo je velika stvar. Treba mi još vremena da mi se slegnu emocije. Posebno mi je drago što sam ovo napravio u svom gradu", rekao je Pejić.