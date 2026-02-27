Sveštenik upozorio na veliki grijeh tokom Vaskršnjeg posta: ''Kada postite namažite uljem glavu svoju''

Vaskršnji post, koji je u pravoslavnoj tradiciji najduži i najzahtjevniji, počeo je 23. februara. To je vrijeme kada se, prema riječima duhovnika, najjasnije ogleda ono što čovjek nosi u srcu. Ovaj period ne predstavlja samo uzdržavanje od određene hrane, već poziv na dublje preispitivanje sebe i sopstvenog odnosa prema Bogu i ljudima.

Jedan od sveštenika koji se uoči početka posta obratio vjernicima jeste otac Predrag Popović, poznat po svom aktivnom prisustvu na društvenim mrežama i snažnim, direktnim porukama. On je podsjetio da sama pravila Vaskršenjeg posta nisu dovoljna ukoliko iza njih ne stoji ljubav.

Stil Farmerke koje će biti u trendu ovog proljeća

"Kako god postili, kako god blagoslov bio, bitno je da se posti", rekao je otac Predrag.

Lično preispitivanje

Iako je Vaskršnji post stroži u odnosu na druge višednevne postove, otac Predrag naglašava da fokus ne bi trebalo da bude isključivo na pravilima i tipicima, već prije svega na ličnom preispitivanju.

"Pregledamo srce naše, riječi, djela, misli. Da u ovom postu imamo podvig ljubavi".

Post, kako ističe, ne smije biti sveden samo na jelovnik. On podrazumijeva pokajanje, činjenje dobrih djela, pomaganje bližnjima i istrajavanje u vjeri. Uzdržavanje od hrane ima smisla samo ako je praćeno uzdržavanjem od loših misli, ogovaranja, ljutnje i gordosti.

Savjeti Zašto je dobro dodati med u jogurt?

Upozorenje na licemerje

Posebnu pažnju posvetio je opasnosti od formalizma i licemerja, koje, kako kaže, često prati post.

"Kad postite, namažite uljem glavu svoju, da niko ne zna osim Boga da vi postite", podsjetio je, citirajući Jevanđelje.

Drugim riječima, post nije prilika za nadmetanje niti za osudu drugih. Oni koji poste ne treba da gledaju tuđe tanjire, niti da kritikuju one koji ne poste.

"Nemojte da budemo licemjeri, da mi koji postimo kritikujemo one druge koje ne poste, da gledamo njihove tanjire", ističe otac Predrag.

Unutrašnji preobražaj

On podsjeća da se Vaskršnji post često pogrešno svodi na rasprave o dozvoljenoj i zabranjenoj hrani, dok se zanemaruje njegov pravi smisao - unutrašnji preobražaj. Posebno je ukazao na značaj molitve Svetog Jefrema Sirina, koja se čita tokom Velikog posta, preporučivši vjernicima da je uključe u svoje jutarnje i večernje molitveno pravilo i da razmišljaju o njenim riječima.

Zdravlje Osjećate se umorno i nakon cijele noći spavanja? Ovo su mogući razlozi

U hramovima se tokom posta služe Liturgije pređeosvećenih darova srijedom i petkom, dok se prve nedjelje čita Kanon Svetog Andreja Kritskog, uz velike metanije i poklone, što dodatno naglašava pokajnički karakter ovog perioda.

"Možete da postite svi. Gospodu prinesite kolikogod to bilo u našim očima malo truda i podviga, ako je iz ljubavi i srca, Gospod će to uvažiti i primiti", naglašava.

Na kraju, kako poručuje, suština nije u strogosti pravila, već u otvorenosti srca za ljubav, praštanje i duhovni rast.