Na Zapadu ništa novo: Nema dobrih vijesti za prevoznike

Sa današnjeg sastanka Evropske komisije, na kojem je učestvovalo oko 70 predstavnika država, institucija i privrednih komora nisu stigle dobre vijesti za prevoznike. Iz Brisela priznaju da su evropske institucije zatrpane zahtjevima za vize, ali i da za njih nisu nadležne.

Prve konkretni prijedlozi o mogućim viznim rješenjima došli su iz Rumunije. Međutim, ponuđeni model važi isključivo za vozače koji žive ili rade za rumunske kompanije, što za domaće drumske prevoznike i nije neko olakšanje. Slali su dopise, inicijative, tražili sastanke, pokretali dijalog sa institucijama BiH i Evropske unije. Agonija i problem oko primjene pravila 90/180, kažu iz Konzorcijuma Logistika BiH traje već 14 mjeseci. Sve bi to mogao riješiti 21 milion maraka mjesečno koji bi se izdvojio iz entitetskih nivoa.

"Kako bi mogli raditi novo radno vrijeme. A to je tri mjeseca radimo, tri mjeseca ne radimo. Toliko, dakle 21 milion mjesečno nam je potrebno da mi mogli imati zadržane transportne kapacitete. U aprilu, 50% transportnih kapaciteta iz BiH neće biti u operativnom sistemu, odnosno logističnom sistemu, zato što odluke nažalost nemamo od strane EK", kazao je glavni koordinator Konzorcijuma Logistika BiH Velibor Peulić.

Umjesto telefonske izjave, za koju danas resorni ministar Edin Forto nije bio raspoložen. Njegovi saradnici šalju saopštenje kojim potvrđuju da Forto iz Brisela nema dobre vijesti za prevoznike.

"Nažalost, ni današnji sastanak nije doveo do konkretnog rješenja. Tražili smo od Evropske komisije pragmatičniji pristup jer mogu djelovati donošenjem provedenog akta ili kroz smjernice, bez izmjene samog teksta uredbe o pravilu 90-180 dana", navodi ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH Edin Forto.

Do kolapsa i blokade moglo bi doći i u Crnoj Gori. Tokom prethodne koja je trajala 70 sati i napravila štetu oko 300 miliona eura spriječenog uvoza, ova bi mogla biti još pogubnija. Jer, kako kažu, ovaj put neće tek tako lako odustati.

"Ovo će svakako biti pogubno kada je Crna Gora u pitanju. Mi smo uvozno orijentisani i uvozno zavisna država. Naši rafovi će ubrzo biti prazni. Biće pogubno. Mi ćemo takođe štrajkovati. Mi ćemo štrajkovati na svim graničnim prelazima, nećemo samo sa EU. Iz razloga što nas je i naša država izigrala. Dala nam je obećanje i do toga nema ništa. Tako da ćemo štrajkovati u dva pravca. Jedan prema EU, drugi prema našim vlastima", kazao je predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore Đorđije Lješnjak.

Prvi tračak nade pojavio se tek tokom izlaganja Hrvatske. Na polovini prezentacije saopšteno je da Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske predlaže izmjene Zakona o strancima kako bi se pomoglo vozačima sa Balkana. Prema tom prijedlogu, uvodi se viza za duži boravak u trajanju od godinu dana, sa mogućnošću produženja. Vozač ne bi morao nužno biti zaposlen u hrvatskoj firmi niti imati prebivalište u Hrvatskoj. Dopis hrvatske kompanije kojim se potvrđuje potreba da taj vozač boravi i radi na teritoriji Hrvatske, bio bi dovoljan. Pregovori će se nastaviti za dvije sedmice, za kada je planiran je novi sastanak radne grupe uz uključivanje privatnog sektora.