Izvučeni Loto brojevi: Rezultati 17. kola

Izvučeni su brojevi u 17. kolu igre Loto koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije.

Loto sedmica bila je vrijedna 8.400.000 KM, ali ona nije izvučena.

Dobitna kombinacija je bila 8, 11, 22, 2, 14, 39 i 21.

Dva igrača su imala priliku za glavnu premiju, a falili su im brojevi 9 ili 31, ali je bubanj izbacio broj 21.

Loto plus

U igri Loto plus izvučeni su brojevi 14, 36, 6, 21, 13, 17 i 15.

Ova igra bila je vrijedna 3.670.000 maraka.

Ni u njoj nije bilo glavnog dobitka pa će premija u narednom kolu rasti dodatno.

Loto džoker

Džoker je u 17. kolu nosio premiju od 40.000 maraka, a izvučen je broj 320032.

Međutim, ni u ovoj igri nije izvučena glavna premija.

Ekstra šansa

I ovog petka igrači su imali priliku u igri ekstra šansa .

Izvučen je i četvrti automobil pežo 308.

Dobitni listić imao je broj 01-07912-09-5-26-000-14.

Uplaćen je u Valjevu, 27. februara u 9 sati i 59 minuta.