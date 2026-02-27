Republika Srpska bilježi rekordne posjete turista, što je jasan pokazatelj da sve snažnije pozicioniramo na regionalnoj i evropskoj turističkoj mapi.

Kontinuirani rast broja dolazaka i noćenja potvrđuje da su prirodne ljepote, kulturno-istorijsko nasljeđe i bogata gastronomska ponuda sve prepoznatljiviji među domaćim i stranim gostima.

"Nastavićemo ulaganja u ovaj sektor, posebno u banjski turizam. Imamo i dalje naše turističke vaučere. Na Jahorini se traži mjesto više, a razvija se i lovni turizam. Izdvajaju se sredstva i za razvoj poljoprivrednih gazdinstava. Imamo sa Srbijom najveću robnu razmjenu nastavićemo razvijati saradnju u svim oblastima", istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Posebno ohrabruje podatak da je povećan broj turista iz inostranstva, što ukazuje na uspješnu promociju i jačanje imidža Republike Srpske kao atraktivne i bezbjedne turističke destinacije.

Srbija je zemlja partner ovogodišnjeg Sajma, koji će biti otvoren do nedjelje, 1. marta. Predsjednik Pokrajinske vlade Maja Gojković istakla je da je to velika čast, te istakla da Srbiju i sjevernu pokrajinu posjećuje sve više turista iz Republike Srpske.

"Uživaju u novim sadržajima sa akcentom na vinskom turizmu. Razvijen je i banjski turizam. Ulažemo mnogo u taj sektor kroz bespovratne kredite i podsticaje. Jedinstveno za Vojvodinu je postojanje salaša i imamo porast broja smještajnih jedinica. Obratili smo pažnju i na žensko preduzetništvo, posebno u sektoru ugostiteljstva", navela je predsjednik Pokrajinske vlade Maja Gojković.

Planinski centri, banjski turizam, avanturističke aktivnosti na rijekama i jezerima, kao i kulturne manifestacije tokom cijele godine, doprinose raznovrsnosti ponude i produžetku turističke sezone. Sajam predstavlja priliku za umrežavanje, razmjenu iskustava i predstavljanje novih turističkih proizvoda.