Jasna poruka iz Srpske: 1. mart proglasiti Danom žalosti

Boračka organizacija Republike Srpske, prije više od godinu dana, uputila je dopis republičkim institucijama sa prijedlogom da 1. mart bude Dan žalosti u Republici Srpskoj.

Tog dana 1992. godine započeo je tragičan sukob u BiH. Zato taj dan ne bi trebalo da bude praznik.

"Tog dana započeli su sukobi. Znamo da je ubijen srpski svat u Sarajevu, ranjen je srpski sveštenik. Odmah 3. marta upala je vojska Hrvatske u Brod i izvršila zločine. Taj dan je početak zla u BiH", podsjeća predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić.

Za Srbe je 1. mart simbol preglasavanja i početak rata u BiH i nikada ga neće prihvatiti kao praznik.

Obilježavanje 1. marta u Federaciji je samo još jedna u nizu provokacija prema Srbima u Srpskoj, ističe Slobodan Župljanin.

"Prvi mart je tužan dan za cijeli srpski narod. Prvog marta ubijen je srpski svat i izvršen je prvi pucanj na srpski narod. To je bila poruka Srbima šta ih čeka u budućoj Bosni i Hercegovini. Prema tome, mi tog dana možemo samo da izražavamo saučešće porodicama koje su tada izgubile nekog, možemo da se sjećamo, a treba da pamtimo šta bi se desilo da tada nismo postupili kako smo postupili i spremili se za otpor agresiji koju je tada pretrpio srpski narod u BiH", naglasio je predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin.

Ohrabrujuće za članove BORS-a je što je ovaj prijedlog podržao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Nadaju se da će tokom godine biti usvojen.

"Podržavam prijedlog BORS-a da Vlada Republike Srpske donese odluku kojom će 1. mart proglasiti Danom žalosti. Ubistvo srpskog svata i početak rata jesu za žalost. Teško je razumjeti one koji slave početak rata, a ne slave uspostavljanje mira. Ta naopaka logika najbolji je pokazatelj koliko je BiH naopaka zemlja", jasan je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Rat koji je uslijedio nakon 1. marta ostavio je neizbrisive traume na sva tri naroda koja su u to vrijeme živjela u BiH. Tu nema šta da se slavi, to treba da bude Dan žalosti, poručuju iz Udruženja žrtava rata Republike Srpske.

"Taj dan je početak rata i za Federaciju, jer je taj dan oružane sukobe najavio i Alija Izetbegović kada je rekao da žrtvuje mir za suverenitet. Time je najavio i oružane sukobe i početak rata. Katastrofa je i tragedija da se taj dan slavi. Jednostavno ne mogu da vjerujem da neko slavi početak rata umjesto da slavi mir", kazala je predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković Rajilić.

Federacija BiH 1. mart obilježava kao Dan nezavisnosti BiH. Republika Srpska 21. novembar. Dok jedni praznuju početak rata, drugi slave kraj sukoba. Zvanično ili ne, 1. mart je svakako Dan žalosti, jer je početak perioda koji je sve narode zavio u crno.