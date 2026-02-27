Logo
Large banner

Tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu: Ima mrtvih i povrijeđenih

Izvor:

ATV

27.02.2026

18:21

Komentari:

0
Трамвај
Foto: Pexels

Jedna osoba je poginula, a najmanje 39 povrijeđeno nakon što je danas tramvaj iskočio iz šina u Milanu, a zatim udario u zgradu.

Ovo je saopštila vatrogasna brigada koja je na terenu skupa sa ekipama hitne pomoći i policije.

-спц-вјера-црква-крст-

Društvo

Sveštenik upozorio na veliki grijeh tokom Vaskršnjeg posta: ''Kada postite namažite uljem glavu svoju''

U trenutku iskliznuća iz šina, tramvaj je bio pun ljudi koji su pri udaru pali na tlo. Žrtva je, međutim, pronađena ispod tramvaja i stoga je najvjerovatnije bila prolaznik u ulici Viale Vitorio Veneto.

"Milanski tužilac Marčelo Viola je na putu ka mjestu događaja. Izvještava se da će u narednih nekoliko sati biti otvoren slučaj za ubistvo iz nehata i nanošenje tjelesnih povreda. Gradonačelnik Milana, Đuzepe Sala, takođe je na mjestu događaja", izvještavaju italijanski mediji.

Tramvaj sa linije 9, najnovije generacije, saobraćao je ulicom Viale Vitorio Veneto u Milanu.

Hitna pomoć

Svijet

Muškarac danima bio zaglavljen u ''živom pijesku'' bez hrane i vode: Izvlačenje trajalo satima

"Bilo je oko 16:00 sati danas. Stigavši ​​do raskrsnice sa ulicom Via Lazareto, gdje skretnica takođe dozvoljava skretanje s tračnica ulijevo, vozilo (teoretski namijenjeno za pravo) umjesto toga je skrenulo. Ali, u stvari, vozio je prebrzo. Iskakao je iz šina i udario u zgradu na uglu, srušivši semafor i razbivši prozor restorana", javlja milanski Corriere.

Podijeli:

Tagovi :

Italija

tramvaj

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Александар Вучић

Srbija

Vučić o stanju Ivice Dačića: Čim sletim u Beograd, idem do bolnice

2 h

0
Јогурт и мед

Savjeti

Zašto je dobro dodati med u jogurt?

2 h

0
Да ли сте међу њима? Ови хороскопски знакови шуте кад су љути

Zanimljivosti

Da li ste među njima? Ovi horoskopski znakovi šute kad su ljuti

1 h

0
Умор главобоља

Zdravlje

Osjećate se umorno i nakon cijele noći spavanja? Ovo su mogući razlozi

2 h

0

Više iz rubrike

Мушкарац данима био заглављен у ''живом пијеску'' без хране и воде: Извлачење трајало сатима

Svijet

Muškarac danima bio zaglavljen u ''živom pijesku'' bez hrane i vode: Izvlačenje trajalo satima

1 h

0
Руски дрон у Румунији

Svijet

Buka pa eksplozija: Snimljena drama iznad Dunava

2 h

0
Хилари Клинтон

Svijet

Zaharova o svjedočenju Hilari Klinton: ''Ono što je rekla je čista izmišljotina''

3 h

0
Овај град уводи забрану алкохола

Svijet

Ovaj grad uvodi zabranu alkohola

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

06

Izvučeni Loto brojevi: Rezultati 17. kola

20

01

Minić: Srbi budu ponosni na svoje datume i čuvaju svoj identitet

19

56

Pjevač dobio šesto dijete: Za nasljednika izabrao ime moćnog značenja

19

52

Tramp: Moguće prijateljsko preuzimanje Kube

19

50

Snimljen trenutak iskakanja tramvaja iz šina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner