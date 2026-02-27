Tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu: Ima mrtvih i povrijeđenih

Jedna osoba je poginula, a najmanje 39 povrijeđeno nakon što je danas tramvaj iskočio iz šina u Milanu, a zatim udario u zgradu.

Ovo je saopštila vatrogasna brigada koja je na terenu skupa sa ekipama hitne pomoći i policije.

Društvo Sveštenik upozorio na veliki grijeh tokom Vaskršnjeg posta: ''Kada postite namažite uljem glavu svoju''

U trenutku iskliznuća iz šina, tramvaj je bio pun ljudi koji su pri udaru pali na tlo. Žrtva je, međutim, pronađena ispod tramvaja i stoga je najvjerovatnije bila prolaznik u ulici Viale Vitorio Veneto.

"Milanski tužilac Marčelo Viola je na putu ka mjestu događaja. Izvještava se da će u narednih nekoliko sati biti otvoren slučaj za ubistvo iz nehata i nanošenje tjelesnih povreda. Gradonačelnik Milana, Đuzepe Sala, takođe je na mjestu događaja", izvještavaju italijanski mediji.

Tramvaj sa linije 9, najnovije generacije, saobraćao je ulicom Viale Vitorio Veneto u Milanu.

Svijet Muškarac danima bio zaglavljen u ''živom pijesku'' bez hrane i vode: Izvlačenje trajalo satima

"Bilo je oko 16:00 sati danas. Stigavši ​​do raskrsnice sa ulicom Via Lazareto, gdje skretnica takođe dozvoljava skretanje s tračnica ulijevo, vozilo (teoretski namijenjeno za pravo) umjesto toga je skrenulo. Ali, u stvari, vozio je prebrzo. Iskakao je iz šina i udario u zgradu na uglu, srušivši semafor i razbivši prozor restorana", javlja milanski Corriere.