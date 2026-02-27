Logo
Ovaj grad uvodi zabranu alkohola

Anadolija

27.02.2026

16:20

0
Belgijski grad Bom uveo je dnevnu zabranu alkohola u centru grada od aprila do septembra kako bi smanjio javne nerede, izvijestila je u petak televizija "VRT".

Tokom tog perioda, konzumiranje alkohola biće zabranjeno na i oko Grote Markta, istorijskog trga, u svakom trenutku.

Prije je javno pijenje izvan dopuštenih područja bilo zabranjeno samo od ponoći do 08.00 sati ujutro, osim na dopuštenim terasama i događajima.

Gradonačelnik Jeroen Baert rekao je da je mjera usmjerena na područja gdje su se dogodile smetnje povezane s alkoholom.

"Odabrali smo ovaj period jer su dani duži i šanse za lijepo vrijeme se povećavaju. Pogotovo se tada ljudi okupljaju na područjima gdje želimo preduzeti mjere", objasnio je Baert.

Oni koji prekrše ovu zabranu se mogu suočiti s kaznama prema opštinskom zakoniku o upravnim sankcijama.

Vlasti su pojasnile da će se nošenje otvorene flaše ili limenke alkohola takođe smatrati kršenjem zabrane.

