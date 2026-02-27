Logo
Large banner

Poznate najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

Izvor:

Telegraf

27.02.2026

17:17

Komentari:

0
Ивица Дачић
Foto: Tanjug/FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Nakon obraćanja iz Urgentnog centra u Beogradu u 17 časova, saopštene su najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića.

- Stanje Ivica Dačića je nepromijenjeno, stabilno. Sada smo dobili priliku, zbog stabilizacije, da sprovedemo još dopunskih, dijagnostičkih testova. To je sve što mogu u ovom momentu da vam kažem - rečeno je ispred Urgentnog centra.

Руски дрон у Румунији

Svijet

Buka pa eksplozija: Snimljena drama iznad Dunava

Podsjetimo, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nalazi se u stabilnom, ali i dalje teškom zdravstvenom stanju nakon što je hitno hospitalizovan u Kliničkom centru Srbije usljed dijagnostikovane obostrane upale pluća.

Podijeli:

Tagovi :

Ivica Dačić

Ivica Dačić na aparatima

Ivica Dačić u bolnici

Ivica Dačić upala pluća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пожар у фабрици намјештаја у Брчком

Hronika

Gori fabrika namještaja u Brčkom, ima povrijeđenih

30 min

0
Мотоцикл мотор вожња пут

Hronika

Motociklista poginuo u teškom sudaru

38 min

0
Хоће ли појефтинити возачке дозволе за поједине возаче у БиХ

Društvo

Hoće li pojeftiniti vozačke dozvole za pojedine vozače u BiH

39 min

0
Студенти

Srbija

Studenti imaju pravo na povraćaj dijela školarine: Evo šta treba da urade

48 min

0

Više iz rubrike

Студенти

Srbija

Studenti imaju pravo na povraćaj dijela školarine: Evo šta treba da urade

48 min

0
Познато у каквом је стању Ивица Дачић: Љекар открио нове информације

Srbija

Poznato u kakvom je stanju Ivica Dačić: Ljekar otkrio nove informacije

9 h

0
Лесковац, језеро у ком су се утопили риболовци

Srbija

Stefan i Slaviša nestali u ambisu od 35 metara: Šta krije jezero kod Leskovca?

18 h

0
Александар Вучић

Srbija

Oglasio o Vučić o stanju Ivice Dačića: Nezahvalno davati prognoze

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

31

Farmerke koje će biti u trendu ovog proljeća

17

30

Mile Kitić otkrio svoje pravo ime

17

23

Da li prijeti nova pandemija? Prijavljen moguć prenos svinjskog gripa među ljudima

17

17

Poznate najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

17

16

Povrijeđeni u požaru hitno hospitalizovani

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner