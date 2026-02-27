Poznate najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

Nakon obraćanja iz Urgentnog centra u Beogradu u 17 časova, saopštene su najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića.

- Stanje Ivica Dačića je nepromijenjeno, stabilno. Sada smo dobili priliku, zbog stabilizacije, da sprovedemo još dopunskih, dijagnostičkih testova. To je sve što mogu u ovom momentu da vam kažem - rečeno je ispred Urgentnog centra.

Svijet Buka pa eksplozija: Snimljena drama iznad Dunava

Podsjetimo, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nalazi se u stabilnom, ali i dalje teškom zdravstvenom stanju nakon što je hitno hospitalizovan u Kliničkom centru Srbije usljed dijagnostikovane obostrane upale pluća.