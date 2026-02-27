Gori fabrika namještaja u Brčkom, ima povrijeđenih

U naselju Bukvik kod Brčkog izbio je požar ogromnih razmjera koji je zahvatio veći dio tamošnje fabrike namještaja "Alizino" i, prema prvim informacijama, ima povrijeđenih.

Na licu mjesta je više vatrogasnih vozila, a sanitetska vozila Hitne pomoći odlaze, dok pristižu nova, a za sada nema zvaničnih podataka o broju povrijeđenih. Vatrogasne jedinice pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju, ali požar još nije lokalizovan. Iznad fabrike uzdiže se gusti crni dim koji otežava vidljivost u ovom dijelu naselja.

Hronika Motociklista poginuo u teškom sudaru

Građanima se savjetuje da izbjegavaju kretanje u blizini industrijske zone Bukvik zbog nesmetanog prolaza interventnih ekipa.