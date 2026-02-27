Logo
Large banner

Prvi detalji horora u Kraljevu: Samostrijelom ubio ženu, majka pobjegla od sina

Izvor:

Kurir

27.02.2026

16:40

Komentari:

0
Самостријел
Foto: Pixabay

U porodičnoj tragediji koja se, pod još nerazjašnjenim okolnostima, dogodila jutros u kraljevačkom naselju Jarčujak, dvije osobe su izgubile život.

Jedna osoba je povrijeđena i medicinski zbrinuta.

Nezvanično, tragedija se dogodila kada je muškarac (56), u porodičnoj kući u Jarčujku, samostrelom najprije usmrtio suprugu (50), potom povrijedio svoju majku, a zatim počinio samoubistvo.

Pretpostavlja se da je žena na mjestu podlegla povredama, dok je majka uspjela da pobjegne i zbrinuta je u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu.

Полиција Србија

Hronika

Horor: Muškarac ubio ženu, pa sebe

Prema nezvaničnim informacijama, sebi je oduzeo život lovačkom puškom.

Pripadnici Policijske uprave u Kraljevu i nadležnih organa, obavili su uviđaj na mestu gdje su se dogodili ubistvo i samoubistvo, a više detalja i okolnosti pod kojima se ova tragedija dogodila trebalo bi da budu poznati nakon istrage koja je u toku.

Tijela su poslata na obdukciju radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, prenosi Kurir.

Podijeli:

Tagovi :

Kraljevo

Samoubistvo

nasilje u porodici

Ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Оперите правилно зимску јакну у машини: Изгледаће као нова

Savjeti

Operite pravilno zimsku jaknu u mašini: Izgledaće kao nova

1 h

0
Наида Бешлагић

Scena

Zvezda Granda pobijedila rak

1 h

0
Руси и МОЛ се усагласили око НИС-а

Ekonomija

Rusi i MOL se usaglasili oko NIS-a

1 h

0
Ракитић се мучио с куглицом

Fudbal

Rakitić borbom sa kuglicom na žrijebu nasmijao sve - VIDEO

1 h

0

Više iz rubrike

Полиција Србија

Hronika

Horor: Muškarac ubio ženu, pa sebe

1 h

0
Син звјерски тукао мајку уз пријетње да ће је убити

Hronika

Sin zvjerski tukao majku uz prijetnje da će je ubiti

1 h

0
Хадис Кремић, осумњичен за трговину дрогом, ухапшен са 52 грама амфетамина

Hronika

Dobojlija s potjernice sproveden u tužilaštvo

3 h

0
Возач стао да повезе стопере, па једва остао жив

Hronika

Vozač stao da poveze stopere, pa jedva ostao živ

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

31

Farmerke koje će biti u trendu ovog proljeća

17

30

Mile Kitić otkrio svoje pravo ime

17

23

Da li prijeti nova pandemija? Prijavljen moguć prenos svinjskog gripa među ljudima

17

17

Poznate najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

17

16

Povrijeđeni u požaru hitno hospitalizovani

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner