Prvi detalji horora u Kraljevu: Samostrijelom ubio ženu, majka pobjegla od sina

U porodičnoj tragediji koja se, pod još nerazjašnjenim okolnostima, dogodila jutros u kraljevačkom naselju Jarčujak, dvije osobe su izgubile život.
Jedna osoba je povrijeđena i medicinski zbrinuta.
Nezvanično, tragedija se dogodila kada je muškarac (56), u porodičnoj kući u Jarčujku, samostrelom najprije usmrtio suprugu (50), potom povrijedio svoju majku, a zatim počinio samoubistvo.
Pretpostavlja se da je žena na mjestu podlegla povredama, dok je majka uspjela da pobjegne i zbrinuta je u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu.
Horor: Muškarac ubio ženu, pa sebe
Prema nezvaničnim informacijama, sebi je oduzeo život lovačkom puškom.
Pripadnici Policijske uprave u Kraljevu i nadležnih organa, obavili su uviđaj na mestu gdje su se dogodili ubistvo i samoubistvo, a više detalja i okolnosti pod kojima se ova tragedija dogodila trebalo bi da budu poznati nakon istrage koja je u toku.
Tijela su poslata na obdukciju radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, prenosi Kurir.
