Zvezda Granda pobijedila rak

Izvor:

Agencije

27.02.2026

16:35

Komentari:

0
Наида Бешлагић
Foto: Instagram

Pjevačica Naida Bešlagić borila se s opakom bolešću, zbog čega je prošla kroz proces hemoterapija i ostala bez kose, a danas ponovo živi život punim plućima.

Naida je otvoreno govorila o svojoj borbi te je na Instagramu dijelila fotografije sa terapija. I dalje je veoma aktivna na ovoj društvenoj mreži, a nedavno je podijelila selfi fotografiju i oduševila pratioce.

Mnogi su primijetili njenu predivnu frizuru i dugu kosu.

Нис-28112025

Ekonomija

Rusi i MOL se usaglasili oko NIS-a

Sudeći po objavama, Naida Bešlagić se često pojavljuje na gradskim događajima, provodi vrijeme u prirodi, s prijateljima i porodicom, svakodnevno se sređuje i koristi svaki trenutak da uživa, piše "Avaz".

Nekadašnja takmičarka "Zvezda Granda" bila je izuzetno pozitivna tokom svoje borbe, a najveća podrška bili su joj suprug i sin.

Jednom prilikom priznala je da joj je bilo teško prihvatiti strašnu dijagnozu.

"Prvi put sam to izgovorila u sebi. Naglas nisam mogla. Ta rečenica je imala težinu planine. U meni je odzvanjala, ali nisam htjela da joj dam glas dok nisam skupila snage da je prihvatim. U toj tišini dogodio se i prvi lom. Nije to bio krik, bio je to muk", ispričala je Naida, pa dodala:

Ракитић се мучио с куглицом

Fudbal

Rakitić borbom sa kuglicom na žrijebu nasmijao sve - VIDEO

"Sjećam se tog trenutka. Sve je utihnulo. Slomila se iluzija da se 'takve stvari dešavaju nekome drugom'. Ali istovremeno se probudila borba. Instinkt. Majka u meni. Žena koja ne odustaje. Taj papir mi je oduzeo bezbrižnost, ali mi je dao svjesnost. Stvorio je novu Naidu, hrabriju, dublju, zahvalniju. Naučio me je da ništa ne odlažem i da živim punim plućima", kazala je pjevačica.

Naida Bešlagić

rak

karcinom

