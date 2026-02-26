"Zove se isto kao momak kojeg sam ubio": Glumac otkrio detalje potresnog razgovora sa Žarkom Lauševićem

Glumac Svetozar Cvetković bio je veoma blizak sa pokojnim Žarkom Lauševićem, a sada je otkrio nepoznate i veoma detalje sa jednog njihovog putovanja.

Žarko je tada kolegi govorio o mladiću kojeg je 1993. godine ubio u Podgorici, prenosi Blic.

Žarko i Svetozar su u BiH snimali posljednju scenu filma “Nož”, a tu se nalazila bijela ploča koju je otac podigao svojim stradalim sinovima.

– A, onda mi je Žarko rekao: “Aj dođi ovamo da ti pokažem nešto”. Pokazao mi je na zidu te srušene stanice, jednu mermernu ploču na kojoj je pisao jedan datum i pisalo je: “Na ovom mjestu od neprijateljske grante, stradao je moj sin”, tako i tako, i potpisao se otac – ispričao je Svetozar za podkast “Kompas”, pa dodao:

– I Žarko mi je rekao: Od kad smo došli jutros ovamo razmišljam o tome, vidiš ovaj datum, to je datum kad sam ja pucao na ove ljude, a ovaj otac se zove isto kao jedan od tih momaka koje sam ubio. I onda sam mislio da li je ovo sad sudbonosno što sam ja ovd‌je došao – prisjetio se Cvetković.

Žarko umro 2023. godine

Legendarni glumac Žarko Laušević preminuo je u novembru 2023. godine, a doktor sa VMA otkrio je svojevremeno kako je izgledala borba Žarka Lauševića sa rakom pluća, a o njegovoj pisao je Boriša Jakić u knjizi “Lauš”. U tom dijelu napisano je sljedeće:

– Kao svaki ozbiljan i pristojan čovek, Žarko je napravio testament u kojem je do detalja objasnio svoju posljednju volju. To je učinio u proljeće 2023. uvjeren da kraj nije tako blizu. Između njega i smrti nije bilo nepoznanica, dobro su se znali još od vremena podgoričke tragedije. Stalno su bili bliski, oslovljavali se na “ti”. Nije umio da štedi. Uprkos bolesti, nije ostavio cigarete. Zamijenio je samo njihovu formu – pušio je elektronske umesto duvanskih s filterom – napisao je.