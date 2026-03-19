Dragana Mirković obara sve rekorde na američkoj turneji

19.03.2026

18:34

Драгана Мирковић обара све рекорде на америчкој турнеји

Reginalna muzička zvijezda Dragana Mirković trenutno boravi na velikoj američkoj turneji na kojoj već na samom početku obara rekorde posjećenosti i potvrđuje status jedne od najvoljenijih pjevačica na ovim prostorima.

Publika širom SAD-a sa oduševljenjem dočekuje folk caricu, a prva dva nastupa protekla su u znaku rasprodatih sala i sjajne atmosfere, uz horsko pjevanje njenih najvećih hitova.

Nakon uspešnog starta turneje, Dragana je stigla u Njujork, gd‌je je očekuje novi spektakl zakazan za 20. mart, a interesovanje za ovaj koncert je ogromno.

Ovo je samo dio velike turneje, jer će Dragana nakon nastupa u Njujorku održati još šest koncerata širom Amerike, nastavljajući niz uspjeha i susreta sa publikom koja je godinama vjerno prati.

(GrandTV)

Dragana Mirković

turneja

