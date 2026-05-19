Logo
Large banner

Kostadinović: Sin prvenac položio je život za vjeru i otadžbinu

Autor:

ATV
19.05.2026 14:04

Komentari:

0
Душан Костадиновић, отац погинулог борца Војске Републике Српске Велибора, обраћајући се на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске рекао је да је његов син првенац јунак који је свој млади живот положио за вјеру и отаџбину српску.
Foto: ATV

Dušan Kostadinović, otac poginulog borca Vojske Republike Srpske Velibora, obraćajući se na svečanoj akademiji Memorijalnog centra Republike Srpske rekao je da je njegov sin prvenac junak koji je svoj mladi život položio za vjeru i otadžbinu srpsku.

Kostadinović je naveo da je ratni vihor devedesetih godina prošlog vijeka ugrozio biološki opstanak Srba, "pravoslavne vjere, krsne slave i otadžbine srpske".

"U refrenu jedne svoje pjesme zamolio sam preblagog Gospoda, a on je uslišio moju molitvu kada sam zamolio – `O preblagi Bože, podari mi razum, da mogu za njih pisati i bd‌jeti, da duše njihove nikad nisu same. Pomozi Gospode, pomozi presveti!`", naveo je Kostadinović na akademiji u Banskom dvoru u Banjaluci.

Kostadinović je prisutnima pročitao i pjesmu koja je nastala 1990. godine, a koja je posvećena sinu Veliboru.

Akademiji prisustvuju najviši zvaničnci Republike Srpske i predstavnici Srbije, prenosi Srna.

Osim rukovodstva Memorijalnog centra, akademiji prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, premijer Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i drugi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dušan Kostadinović

Memorijalni centar Srpske

Kulturni centar Banski dvor

stradanje Srba

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

предсједница координације српских удружења породица несталих, погинулих и убијених Мирјана Миодраг Божин

Društvo

Božin: Na prostoru bivše Jugoslavije poginulo i nestalo oko 50.000 Srba

3 h

0
Свечана академија и отварање базе снимљених свједочанстава о страдању српског народа

Društvo

Svečana akademija i otvaranje baze snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda

4 h

0
гранични прелаз

Društvo

Zbog urušavanja mosta u Gradišci kolaps u Gradini, Kozarskoj Dubici i Kostajnici

6 h

0
Данас пријатно топло, од поподнева облачније

Društvo

Danas prijatno toplo, od popodneva oblačnije

8 h

0

  • Najnovije

17

35

Više banjalučkih ulica sutra ostaje bez struje

17

33

Putin sletio u Peking: Počela zvanična posjeta Kini

17

25

Policijski automobil učestvovao u saobraćajnoj nesreći: Nakon sudara udario u stub

17

24

Ministarstvo bezbjednosti: Saobraćaj može ići preko novog Graničnog prelaza Gradiška

17

24

Dodik stigao u Doboj, stotine mladih pristupa SNSD-u

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner