Kostadinović: Sin prvenac položio je život za vjeru i otadžbinu

Dušan Kostadinović, otac poginulog borca Vojske Republike Srpske Velibora, obraćajući se na svečanoj akademiji Memorijalnog centra Republike Srpske rekao je da je njegov sin prvenac junak koji je svoj mladi život položio za vjeru i otadžbinu srpsku.

Kostadinović je naveo da je ratni vihor devedesetih godina prošlog vijeka ugrozio biološki opstanak Srba, "pravoslavne vjere, krsne slave i otadžbine srpske".

"U refrenu jedne svoje pjesme zamolio sam preblagog Gospoda, a on je uslišio moju molitvu kada sam zamolio – `O preblagi Bože, podari mi razum, da mogu za njih pisati i bd‌jeti, da duše njihove nikad nisu same. Pomozi Gospode, pomozi presveti!`", naveo je Kostadinović na akademiji u Banskom dvoru u Banjaluci.

Kostadinović je prisutnima pročitao i pjesmu koja je nastala 1990. godine, a koja je posvećena sinu Veliboru.

Akademiji prisustvuju najviši zvaničnci Republike Srpske i predstavnici Srbije, prenosi Srna.

Osim rukovodstva Memorijalnog centra, akademiji prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, premijer Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i drugi.