Logo
Large banner

Vulić: Klub SNSD-a ne može podržati dopune Poslovnika oslonjene na Šmitove nametnute odluke

Autor:

ATV
19.05.2026 14:45

Komentari:

0
Вулић: Клуб СНСД-а не може подржати допуне Пословника ослоњене на Шмитове наметнуте одлуке

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je da ovaj klub ne može podržati Prijedlog dopune Poslovnika ovog doma jer se uporište za predložene dopune nalaze u nametnutim izmjenama Izbornog zakona BiH.

Vulićeva je rekla da poslanici SNSD-a ne mogu podržati ni hitnu ni redovnu proceduru za prijedlog poslanika Denisa Zvizdića jer je izmjene Izbornog zakona nametnuo Kristijan Šmit.

"Naš stav prema Kristijanu Šmitu je poznat. Smatramo da je bio najveći zlikovac prema Republici Srpskoj, srpskom narodu, da nije legitiman i da nema relevantnu rezoluciju Savjeta bezbjednosti i to su isključivo razlozi zašto mi to ne možemo poržati", rekla je Vulićeva, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sanja Vulić

Kristijan Šmit

Klub SNSD

Bivši visoki predstavnik

Predstavnički dom

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Амиџић: Крњић је херој у ФБиХ, кажу, "не дај Зијо нека пливају" - е неће моћи!

BiH

Amidžić: Krnjić je heroj u FBiH, kažu, "ne daj Zijo neka plivaju" - e neće moći!

3 h

13
"Крњић тражи да се ФБиХ врате дугови, а оно што се дугује Српској да виси"

BiH

"Krnjić traži da se FBiH vrate dugovi, a ono što se duguje Srpskoj da visi"

3 h

0
градоначелник Градишке Зоран Аџић

BiH

Adžić: Neka reaguje međunarodna zajednica i pokaže da joj je stalo

3 h

0
Кошарац: Гласањем бошњачких министара против отварања новог граничног прелаза пале све маске

BiH

Košarac: Glasanjem bošnjačkih ministara protiv otvaranja novog graničnog prelaza pale sve maske

3 h

0

  • Najnovije

17

35

Vše banjalučkih ulica sutra ostaje bez struje

17

33

Putin sletio u Peking: Počela zvanična posjeta Kini

17

25

Policijski automobil učestvovao u saobraćajnoj nesreći: Nakon sudara udario u stub

17

24

Ministarstvo bezbjednosti: Saobraćaj može ići preko novog Graničnog prelaza Gradiška

17

24

Dodik stigao u Doboj, stotine mladih pristupa SNSD-u

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner