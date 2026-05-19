Vulić: Klub SNSD-a ne može podržati dopune Poslovnika oslonjene na Šmitove nametnute odluke

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je da ovaj klub ne može podržati Prijedlog dopune Poslovnika ovog doma jer se uporište za predložene dopune nalaze u nametnutim izmjenama Izbornog zakona BiH.

Vulićeva je rekla da poslanici SNSD-a ne mogu podržati ni hitnu ni redovnu proceduru za prijedlog poslanika Denisa Zvizdića jer je izmjene Izbornog zakona nametnuo Kristijan Šmit.

"Naš stav prema Kristijanu Šmitu je poznat. Smatramo da je bio najveći zlikovac prema Republici Srpskoj, srpskom narodu, da nije legitiman i da nema relevantnu rezoluciju Savjeta bezbjednosti i to su isključivo razlozi zašto mi to ne možemo poržati", rekla je Vulićeva, prenosi Srna.